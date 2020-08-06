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06 серпня 2020, 13:50 12

Мін'юст оголосив "великий розпродаж" в’язниць Києва, Львова та Одеси

06 серпня 2020, 13:50 12
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Нові слідчі ізолятори хочуть будувати за межами міст
Нові слідчі ізолятори хочуть будувати за межами міст
Фото: Facebook
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Міністерство юстиції планує продати слідчі ізолятори у Києві, Львові та Одесі, так як вони більше не можуть виконувати свої функції.

Про це Малюська повідомив на сторінці в Facebook, передає RegioNews.

За його словами, велика частина в'язниць перебуває у замороженому стані і їх не використовують.

У нас є 20 слідчих ізоляторів, які розташовані в центрі міст. Мова йде і про Київ, і про Львів, і про Одесу та Івано-Франківськ. Всі ці слідчі ізолятори є застарілими. Усі вони не можуть виконувати свої функції... Нам немає сенсу утримувати ці установи у центрі міст", - сказав Малюська.

Також він оголосив початок "великого розпродажу в'язниць", і першим лотом буде Ірпінський виправний центр 132, який знаходиться в смт. Коцюбинське Київської області.

В цілому планують продати близько 100 об'єктів, серед них виправні центри, СІЗО та в'язниці, програма розпродажу запланована на 10 років.

Міністр запевняє, що за виручені гроші будуть побудовані нові в'язниці і СІЗО, і продаж в'язниць не означає, що в'язнів будуть випускати на свободу.

Також Малюська розповів, що "великий розпродаж в'язниць" почнеться із продажу заморожених тюрем, потім планується оптимізувати мережу існуючих в'язниць і вивести слідчі ізолятори з центральних частин в промзони або за межі міст.

Насамкінець заплановано проектування і будівництво нових тюрем та ізоляторів на околицях.

Як видно з описаного вище плану, "великий розпродаж в'язниць" переросте у "велике будівництво в'язниць", - додав Малюська.

Нагадаємо, 24 липня Мін'юст почав продаж подарункових сертифікатів на платні камери в СІЗО. Вже наступного дня меру Одеси Труханову подарували сертифікат на VIP-камеру в СІЗО.

Також Мін'юст планує вже влітку продавати незадіяні в'язниці. Будівлі тюрем будуть продавати на відкритих аукціонах через систему "Prozorro".

1 серпня в Одеському СІЗО відкрили платні камери з кондиціонером та бойлером, також VIP-камери з’явилися в Миколаєві.

Одеса Мінюст СІЗО Львів Денис Малюська продаж в'язниця
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