Суд скасував рішення про арешт колекції картин Порошенка

43 картини були арештовані як речові докази у кримінальному провадженні

43 картини були арештовані як речові докази у кримінальному провадженні

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Київський апеляційний суд скасував арешт колекції картин п'ятого президента України Петра Порошенка, які були виставлені в музеї Гончара.

Про це йдеться в матеріалах суду, передає RegioNews.

Зокрема, адвокат Порошенка Ігор Головань подав апеляційну скаргу, в якій вказав на відсутність даних про наміри власника майна продати або подарувати заарештовані картини, і заявив про те, що в цій справі немає обгрунтованої підозри у скоєнні злочину.

Судді задовольнили апеляцію, оскільки було доведено, що обшук в музеї імені Івана Гончара був проведений без ухвали слідчого судді про надання дозволу на проведення обшуку.

Також колегія суддів вважає, що не була доведена законність арешту майна, однак слідчий суддя на це не звернув уваги при ухваленні рішення про його арешт.

Нагадаємо, 4 червня, Печерський райсуд Києва прийняв рішення про примусовий привід Петра Порошенка для допиту в якості свідка в кримінальному провадженні, в якому досліджуються обставини переміщення через митний кордон України з приховуванням від митного контролю колекції культурних цінностей.

Перед тим, 26 травня п'ятий президент України, лідер "Європейської Солідарності" Петро Порошенко з дружиною Мариною відкрив у музеї Івана Гончара виставку картин художників з українськими коренями з власної родинної колекції. Також Петро Порошенко іронічно подякував керівників правоохоронних органів за "прискорення" відкриття виставки.

В той же день Порошенко повинен був прийти на допит в ГБР у справі контрабанди картин, але, за словами адвоката Ігоря Голованя, ні сам Порошенко, ні його дружина повісток не отримували.

Після відкриття виставки приїхали співробітники ДБР і виламали двері в музей, застосувавши силу до журналістів та народних депутатів. Силовики штурмували будівлю музею, не надавши жодних дозвільних документів.

Директор музею Гончара звернувся в поліцію з приводу неправомірних дій працівників ДБР.