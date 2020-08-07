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07 августа 2020, 08:42 5

Капитану затонувшего в Одессе танкера Delfi вынесли приговор

07 августа 2020, 08:42 5
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Он нарушил правила безопасности мореплавания
Он нарушил правила безопасности мореплавания
Фото: ГСЧС
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6 августа Приморский суд Одессы приговорил к одному году ограничения свободы с годовым испытательным сроком капитана танкера Delfi.

Об этом сообщает "Думская", передает RegioNews.

Капитана танкера судили по статье о нарушении правил безопасности движения или эксплуатации водного транспорта.

Суд установил, что капитан допустил нарушения, которые привели к аварии на воде: танкер начал дрейфовать, а 22 ноября сел на мель вблизи пляжа "Дельфин".

Капитан, в нарушение правил безопасности мореплавания, а также в нарушение требований международного свидетельства о минимальном составе экипажа, с командой в составе трех человек (вместо пяти) стоял без груза на якоре на Одесской банке за пределами территориальных вод Украины в ожидании пополнения судовых запасов (провизии, масла, топлива), а также распоряжения судовладельца относительно дальнейших действий", - говорится в сообщении суда.

Также капитан не учел предупреждения об ухудшении погодных условий и не принял необходимые меры, чтобы не допустить дрейфа такера.

Напомним, 21 ноября 2019 года из-за штормового ветра у берегов Одессы сорвало с якоря танкер под флагом Молдовы. Утром 22 ноября в районе пляжа "Дельфин" судно село на мель и перевернулось. Из затонувшего танкера в море периодически вытекают нефтепродукты.

Позже Зеленский устроил "разбор полетов" Труханову из-за танкера Delfi. Две попытки поднять танкер "Delfi" оказались неудачными, судно по-прежнему лежит в море.

24 июля из Delfi произошел еще один масштабный разлив топлива: образовалось огромное пятно.

3 августа глава ОГА Куцый заявил, что Танкер "Делфи" могут доставать по частям. Ущерб природе от танкера Delfi оценивают уже в 20 тыс. долларов.

Танкер Одесса суд тюрьма Delfi
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