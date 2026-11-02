У Києві чоловіка засудили до довічного за зґвалтування та сексуальне насильство над 11-річним хлопчиком

Фото: Офіс Генерального прокурора

У Києві 35-річного чоловіка засудили до довічного позбавлення волі за розбещення, зґвалтування та сексуальне насильство над 11-річним хлопчиком, а також зберігання дитячої порнографії

Про це повідомили у Київській міській прокуратурі, передає RegioNews .

За матеріалами справи, влітку 2021 року чоловік познайомився з хлопчиком через інтернет-додаток для спілкування про комп’ютерні ігри та програмування. Спочатку школяр вважав, що листується з однолітком або трохи старшим підлітком.

Згодом чоловік увійшов у довіру до дитини та запросив її до себе додому нібито для спільного дозвілля. Там він вчиняв щодо хлопчика сексуальне насильство, водночас переконуючи його приховувати їхнє спілкування від батьків.

Про злочини стало відомо після того, як батьки прочитали листування сина та звернулися до правоохоронців. Під час обшуку на електронних пристроях чоловіка також виявили значну кількість матеріалів дитячої порнографії.

У суді обвинувачений вини не визнав. Водночас потерпілий вирішив особисто свідчити про злочини, вчинені щодо нього.

Прокурори Київської міської та Солом’янської окружної прокуратур довели вину чоловіка в суді. Його засудили до довічного позбавлення волі за ч. 6 ст. 152, ч. 6 ст. 153, ч. 2 ст. 156 та ч. 1 ст. 301-1 Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, раніше Верховний Суд залишив без змін вирок жителю Львова за згвалтування 11-річного хлопчика. Зловмисник отримав 13 років позбавлення волі.