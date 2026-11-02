На Прикарпатті чоловіка взяли під варту за наругу над 15 могилами військових

Фото: поліція Івано-Франківської області

Поліція затримала 38-річного мешканця Івано-Франківська, якого підозрюють у нарузі над могилами українських захисників на Алеї Слави в селі Чукалівка. Суд узяв чоловіка під варту з можливістю внесення застави у розмірі 200 тисяч гривень

Про це повідомили в поліції Івано-Франківської області, передає RegioNews .

За даними правоохоронців, особу підозрюваного вдалося встановити за записами камер відеоспостереження. Оперативники визначили його прикмети та склали орієнтування. Після цього чоловіка розшукали й затримали на одній із вулиць Чукалівки.

Повідомлення про наругу над похованнями надійшло до поліції 31 жовтня. На місцях поховань були зняті прапори, розкидані квіти та свічки, а також перекинуті лавки. За попередніми даними, пошкоджень зазнали близько 15 могил українських захисників.

Слідчі повідомили 38-річному чоловікові про підозру за ч. 3 ст. 297 Кримінального кодексу України — наруга над могилою, іншим місцем поховання або над тілом померлого.

Досудове розслідування триває за процесуального керівництва Окружної прокуратури Івано-Франківська.

Нагадаємо, раніше у Вінниці вандали пограбували могилу Назарія Гринцевича, наймолодшого захисника "Азовсталі", відомого за позивним "Грінка". Його мати повідомила про те, що з могили зникли дерев'яна булава та три свічки.