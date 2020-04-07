Самоизоляцию граждан будут проверять с помощью мобильного приложения

Граждан Украины, которые приехали из-за границы и находятся в режиме самоизоляции из-за подозрения на наличие коронавируса, будут контролировать с помощью мобильного приложения "Действуй Дома"

Фото: Минцифры

Граждан Украины, которые приехали из-за границы и находятся в режиме самоизоляции из-за подозрения на наличие коронавируса, будут контролировать с помощью мобильного приложения "Действуй Дома"

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