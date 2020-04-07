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07 апреля 2020, 18:37 16

Самоизоляцию граждан будут проверять с помощью мобильного приложения

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07 апреля 2020, 18:37 16
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Граждан Украины, которые приехали из-за границы и находятся в режиме самоизоляции из-за подозрения на наличие коронавируса, будут контролировать с помощью мобильного приложения "Действуй Дома"
Фото: Минцифры
Граждан Украины, которые приехали из-за границы и находятся в режиме самоизоляции из-за подозрения на наличие коронавируса, будут контролировать с помощью мобильного приложения "Действуй Дома"

О запуске системы сообщило Министерство цифровой трансформации, передает RegioNews.

В Министерстве отметили, что Нацполиция будет штрафовать лиц, которые проигнорируют этот режим.

Приложение в течение двух недель будет отправлять пользователям сообщения, в ответ на которые нужно сделать свое фото с включенной функцией геолокации.

Приложение будут устанавливать на мобильные телефоны пользователей в том случае, если работники Минздрава установят, что человек нуждается самоизоляции.

Они получат сообщение со ссылкой на установление программы, данные о самоизолированных лицах занесут в специальную информационную систему. Авторизация происходит с помощью номера телефона.

"Если будет нарушен режим карантина, а не использование приложения по сути будет нарушением режима карантина, уже существуют урегулированы суммы штрафов, которые человеку нужно будет заплатить", - рассказал министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

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Напомним, по состоянию на 7 апреля в Киеве количество больных увеличилось на 12 человек и составляет 279, среди них - четверо детей и один медработник, один человек умер.

По состоянию на 7 апреля в Украине зафиксировали 1462 случаев заболевания коронавирусом COVID-19.

По данным МВД, пик эпидемии коронавируса в Украине ожидается между 15 и 25 апреля, из-за чего карантин в стране может быть продлен до 15 мая


коронавирус карантин приложение Минздрав самоизоляция
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