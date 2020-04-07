Коронавірус у Києві: в лікарні помер пацієнт попри всі технології
Як передає RegioNews, про це повідомила головний лікар лікарні Людмила Антоненко на своїй сторінці у Facebook.
"На жаль, сьогодні ми втратили пацієнта. За його життя ми боролись останні кілька тижнів. Протягом всього лікування пацієнт був важкий, з прогресуючим погіршенням, що призвело до підключення до апарату ШВЛ (штучної вентиляції легень - ред.) та ЕКМО (екстракорпоральної мембранної оксигенації - ред.)", - написала вона.
Водноча лікар зазначила, що за життя хворого лікарі боролись, застосовуючи всі сучасні технології, які зараз використовують лікарі у всьому світі.
Щодо другого пацієнта, який перебував на ЕКМО, то його стан нестабільний, важкий.
За словами Антоненко, станом на 6 квітня в Олександрівській клінічній лікарні перебували 65 пацієнтів в інфекційних відділеннях, із них – 43 із підтвердженим коронавірусом, 20 – із підозрою, 4 – в реанімації, 1 – на ЕКМО.
Крім того, лікар спростувала припущення, що статистика щорічної смертності не перевищує смертність від COVID-19.
"Я розумію, що всім сильно набридло сидіти на карантині, проте раджу не загравати з долею і не перевіряти на собі, чи дійсно "хвилю корони ви вже встигли перенести в січні чи в лютому", чи дійсно "більшість переносить безсимптомно і вже має імунітет" і ще багато чудових думок. Якби ви зараз попрацювали лікарем в інфекційному відділенні або в лабораторії, такі легковажні думки вас би не займали", - запевнила вона.
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Нагадаємо, 6 квітня у Києві було 267 підтверджених випадків коронавірусу, за минулу добу виявили ще 22 хворих.
Станом на 6 квітня в Україні зафіксували 1319 випадків захворювання коронавірусом COVID-19. За добу було зафіксовано 68 нових випадків, ще 28 осіб одужало, загалом від вірусу померли 38 осіб.
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