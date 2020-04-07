В Україні підтверджено 1462 випадки коронавірусу

Протягом минулої доби, 6 квітня, в Україні лабораторно підтверджено 143 нових випадки інфікування коронавірусом

Фото: twitter/XHNews

Протягом минулої доби, 6 квітня, в Україні лабораторно підтверджено 143 нових випадки інфікування коронавірусом

Як передає RegioNews, про це повідомив Центр громадського здоров’я України на своїй сторінці у Facebook.

За його даними, загалом діагноз підтверджено у 104 дітей, а особи віком від 30 до 69 років складають 74% від усіх пацієнтів з COVID-19.

При цьому всього в Україні зафіксовано 45 летальних випадків від COVID-19, з яких - 26 жінок та 19 чоловіків. Серед померлих частка людей віком від 50-ти років складає 85%.

Ще 28 людей одужали - повторне лабораторне дослідження не виявило вірусу в організмі.

Загалом випадки коронавірусу підтверджено:

Вінницька обл. — 77 випадків;

Волинська обл. — 34 випадки (2 летальних);

Дніпропетровська обл. — 15 випадків;

Донецька обл. — 10 випадків (1 летальний);

Житомирська обл. — 11 (2 летальних) випадків;

Закарпатська обл. — 38 випадків (2 летальних);

Запорізька обл. — 41 випадок;

Івано-Франківська область — 160 (9 летальних) випадків;

м. Київ — 253 випадки (4 летальних);

Київська обл. — 97 випадків (5 летальних);

Кіровоградська обл. — 53 випадки (1 летальний);

Львівська обл. — 29 випадків;

Луганська обл. — 3 випадки;

Одеська обл. — 30 випадків;

Полтавська обл. — 12 випадків;

Рівненська обл. — 40 випадків (5 летальних);

Сумська обл. — 51 випадок (2 летальний);

Тернопільська обл. — 168 випадків (3 летальних);

Харківська обл. — 1 випадок;

Херсонська обл. — 13 випадків (1 летальний);

Хмельницька обл. — 10 випадків;

Черкаська обл. — 62 випадки (1 летальний);

Чернівецька обл. — 247 випадків (6 летальний);

Чернігівська обл. — 7 випадків (1 летальний).

Як зазначається, протягом 6 квітня обласними лабораторними центрами та вірусологічною референс-лабораторією Центру досліджено 1409 зразків.

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Нагадаємо, станом на 6 квітня в Україні зафіксували 1319 випадків захворювання коронавірусом COVID-19. За добу було зафіксовано 68 нових випадків, ще 28 осіб одужало, загалом від вірусу померли 38 осіб.

В МВС заявляли, що пік епідемії коронавірусу в Україні очікується між 15 і 25 квітня, через що карантин в країні може бути продовжений до 15 травня.

11 березня Кабмін ввів карантин у всіх областях з 12 березня по 3 квітня, але з 30 березня режим карантину став жорсткішим. Зокрема, стали більш жорсткі заходи самоізоляції для українців, які повернулися з-за кордону, або контактували з інфікованими на коронавірус. 1 квітня Кабмін ввів більш жорсткі вимоги щодо карантину до 24 квітня на всій території України. які почали діяти з 6 квітня.