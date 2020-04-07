Коронавірус в Києві: зафіксовано 12 нових випадків, помер 36-річний чоловік

За минулу добу кількість киян, що захворіли коронавірусом, збільшилася на 12 людей і виросла до 279. Серед них - четверо дітей і один медпрацівник. Один випадок за минулу добу – летальний

Фото: скрін з відео

За минулу добу кількість киян, що захворіли коронавірусом, збільшилася на 12 людей і виросла до 279. Серед них - четверо дітей і один медпрацівник. Один випадок за минулу добу – летальний

.