Коронавірус в Києві: зафіксовано 12 нових випадків, помер 36-річний чоловік
Як передає RegioNews, про це повідомив мер Києва Віталій Кличко.
За його словами, серед нових захворілих - три жінки віком від 34 до 41 року, двоє 3-річних дівчат, п'ятеро чоловіків від 31 до 67 років і двоє хлопчиків – шести та п’ятнадцяти років.
З них госпіталізували тільки двох, уточнив Кличко. Інші 10 лікуються вдома, на самоізоляції, під контролем лікарів. Більшість киян, у яких діагноз підтвердився за минулу добу, за межі країни останнім часом не виїжджали. Тобто були інфіковані в Україні.
Щодо летального випадку - помер 36-річний чоловік.
"За життя чоловіка майже два тижні боролися лікарі Олександрівської лікарні. Він був підключений до апарату ЕКМО – насичення крові киснем. Але у чоловіка були дуже вражені легені. Тому врятувати його не вдалося", - зазначив мер.
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Нагадаємо, станом на 6 квітня у Києві було 267 підтверджених випадків коронавірусу, за минулу добу виявили ще 22 хворих.
Станом на 7 квітня в Україні зафіксували 1462 випадків захворювання коронавірусом COVID-19.
За даними МВС, пік епідемії коронавірусу в Україні очікується між 15 і 25 квітня, через що карантин в країні може бути продовжений до 15 травня.
11 березня Кабмін ввів карантин у всіх областях з 12 березня по 3 квітня, але з 30 березня режим карантину став жорсткішим. Зокрема, стали більш жорсткі заходи самоізоляції для українців, які повернулися з-за кордону, або контактували з інфікованими на коронавірус. 1 квітня Кабмін ввів більш жорсткі вимоги щодо карантину до 24 квітня на всій території України.
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