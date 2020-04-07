Відомі на Волині бізнесмени грубо порушили карантин, влаштувавши вечірку на півсотні гостей
Про це пишуть видання Буг та Під прицілом, повідомляє RegioNews.
Майже півсотні людей 3 квітня відвідало гучну вечірку, організовану бізнесменами з Володимира-Волинського Миколою та Сергієм Юнаками. Цим вони грубо порушили карантинні обмеження, які забороняють збиратися більше, ніж по 10 людей.
Вечірка спочатку відбувалася на фірмі Миколи Юнака на окраїні Володимира-Волинського. Були присутні бізнесмени з Володимира-Волинського, Нововолинська, Луцька. Серед гостей були також депутати Волинської обласної ради, представники влади місцевих ОТГ.
Застілля було гучним і масовим, затягнулося аж до ранку, деякі гості з іменинниками продовжили "тусу" на приватній території у селі Кладнів.
За чутками, рідні першої хворої на коронавірус, яку виявили у Володимирі-Волинському, були серед гостей на цьому святкуванні. Тому усі присутні на вечірці – у зоні ризику.
Як повідомляла офіційна влада, попередньо захворювання коронавірусом підтвердили у 42-річної жительки Володимир-Волинського району.
Жінка звернулася до Володимир-Волинського ТМО кілька днів тому зі скаргами на утруднене дихання та підвищену температуру. Відвідувачі лікарні розповідають, що бачили її в черзі до кабінету флюрографії. На жінці не було маски.
Також, повідомляють, що жінка нещодавно встигла відвідати одне з найбільших відділень банків у Володимирі-Волинському. Число контактів людей, з якими впродовж двох тижнів встигла поспілкуватися інфікована велике, серед них є і багато бізнесменів. Стало відомо, що усіх вона назвати не в змозі.
У коментарі ІА Волинські Новини в поліції повідомили, що з цього приводу до правоохоронних органів ніяких офіційних звернень чи заяв не надходило. Проте, за фактом виявлення відповідної публікації в ЗМІ поліція внесе відомості до журналу єдиного обліку заяв та повідомлень громадян про кримінальні правопорушення та інші події.
"Правоохоронцями буде здійснено перевірку за цим фактом. Якщо в діях цих осіб будуть встановлені ознаки адміністративного правопорушення, на них будуть складені адміністративні протоколи за фактом порушення правил карантину", – повідомили в секторі комунікації ГУНП.
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