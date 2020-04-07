COVID-19 на Кіровоградщині: пацієнт у комі
Про це повідомляють RegioNews із посиланням на ОДА.
Очільник Кіровоградської області Андрій Балонь повідомив про 54 випадки захворювання на коронавірус. Це 40 містян із Кропивницького, 6 мешканців Кропивницького району та 3 жителя Долинського району. По одному хворому виявили у селі Мар'ївка Компаніївського району, селі Паліївка Маловисківського району та у селищі ВІльшанка.
9 пацієнтів знаходяться у важкому стані. У хворих серцево-судинні захворювання, політравми та кома. 17 пацієнтів - у середньому стані важкості, 4 пацієнта у задовільному стані.
Тим часом 6 квітня у прийомному покої Новомиргородської районної лікарні померла людина, яка, ймовірно, була інфікована COVID-19. Про це повідомив директор департаменту охорони здоров’я ОДА Олег Рибальченко. Лікарі намагалися допомогти хворому але той прожив лише 7 хвилин. Експрес-тест показав позитивний результат на коронавірус. Тепер тіло померлого лабораторно протестують на COVID-19.
5 квітня о 22:00 стало відомо про першу смерть пацієнта, хворого на коронавірус, у Кіровоградській області. Подробиць смерті пацієнта поки що не повідомляють. Також невідомо, скільки років було першій жертві COVID-19 і де вона мешкала.
Нагадаємо, що станом на 9:00 7 квітня в Україні 1462 лабораторно підтверджені випадки COVID-19, з них 45 летальних, 28 пацієнтів одужало. За добу було зафіксовано 143 нові випадки.
Як писали RegioNews раніше, у Кропивницькому та Кіровоградській області 21 медик, який надавав допомогу COVID-позитивним пацієнтам, інфікувався коронавірусом.
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