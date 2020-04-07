В Киеве 40 тысяч человек под подозрением на COVID-19

Согласно данным мониторингового центра города Киева, в столице насчитывается более 40 тысяч граждан, которые могут быть носителями коронавируса COVID-19

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Согласно данным мониторингового центра города Киева, в столице насчитывается более 40 тысяч граждан, которые могут быть носителями коронавируса COVID-19

Об этом в ходе брифинга 7 апреля сообщил мэр города Виталий Кличко, передает RegioNews.

По его словам, это в основном люди, приехавшие из-за границы или которые контактировали с больными вирусом.

"В группу риска, которую контролирует центр, вошли почти 40 тысяч киевлян. Те, кто прибыли из стран с большим распространением вируса, и те, кто контактировал с больными", - рассказал Кличко.

Он отметил, что им пытаются оказывать психологическую поддержку, а также проводят опросы по поводу самочувствия, пребывание в самоизоляции и круга лиц, с которыми они контактировали.

Кличко пригрозил ответственностью тем, кто не будет предоставлять эту информацию.

"Те, кто отказываются идти на контакт с нашим центром, 100% будут иметь дело с правоохранительными органами", - сказал он.

Мэр города также сообщил, что в течение суток работники полиции на нарушителей правил карантина составили 574 протокола, в бюджет города взыскано более 90 тысяч гривен штрафа.

Было открыто три уголовных дела за нарушение карантинных ограничений и одно - за поставление лица в опасность заражения вирусом.

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Напомним, по состоянию на 7 апреля в Киеве количество больных увеличилось на 12 человек и составляет 279, среди них - четверо детей и один медработник, один человек умер.

По состоянию на 7 апреля в Украине зафиксировали 1462 случаев заболевания коронавирусом COVID-19.

По данным МВД, пик эпидемии коронавируса в Украине ожидается между 15 и 25 апреля, из-за чего карантин в стране может быть продлен до 15 мая