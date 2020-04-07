В Киеве 40 тысяч человек под подозрением на COVID-19
Об этом в ходе брифинга 7 апреля сообщил мэр города Виталий Кличко, передает RegioNews.
По его словам, это в основном люди, приехавшие из-за границы или которые контактировали с больными вирусом.
"В группу риска, которую контролирует центр, вошли почти 40 тысяч киевлян. Те, кто прибыли из стран с большим распространением вируса, и те, кто контактировал с больными", - рассказал Кличко.
Он отметил, что им пытаются оказывать психологическую поддержку, а также проводят опросы по поводу самочувствия, пребывание в самоизоляции и круга лиц, с которыми они контактировали.
Кличко пригрозил ответственностью тем, кто не будет предоставлять эту информацию.
"Те, кто отказываются идти на контакт с нашим центром, 100% будут иметь дело с правоохранительными органами", - сказал он.
Мэр города также сообщил, что в течение суток работники полиции на нарушителей правил карантина составили 574 протокола, в бюджет города взыскано более 90 тысяч гривен штрафа.
Было открыто три уголовных дела за нарушение карантинных ограничений и одно - за поставление лица в опасность заражения вирусом.
Читайте также: Коронавирус в Украине: хроника (обновляется)
Читайте также: Как противостоят коронавирусу в регионах: хроника (обновляется)
Напомним, по состоянию на 7 апреля в Киеве количество больных увеличилось на 12 человек и составляет 279, среди них - четверо детей и один медработник, один человек умер.
По состоянию на 7 апреля в Украине зафиксировали 1462 случаев заболевания коронавирусом COVID-19.
По данным МВД, пик эпидемии коронавируса в Украине ожидается между 15 и 25 апреля, из-за чего карантин в стране может быть продлен до 15 мая
- 16:46 07 апреля Цена победы: опубликован список "спонсоров" Харьковского экс-губернатора Светличной на выборах в ВР
- 16:34 07 апреля Подполковник СБУ финансировал пророссийских боевиков
- 16:28 07 апреля Львов: "Электрон" рассматривает возможность изготовлять аппараты ИВЛ
- 16:27 07 апреля Верховный суд Британии не стал на сторону Коломойского в деле Приватбанка
- 16:13 07 апреля В Черкассах из больницы сбежали больные коронавирусом: правда или фейк
- 15:58 07 апреля На Закарпатье относительно медиков начали уголовное производство
- 09:08 07 апреля Коронавирус в Украине: хроника (обновляется)
- 12:09 31 марта Как противостоят коронавирусу в регионах: хроника (обновляется)
- 16:43 04 апреля Чтоб никто не узнал о "пленках": на ТВ запустили "жесткую цензуру" и полетели головы - Лерос
- 20:22 31 марта "Я просто продал старую Тойоту": в соцсетях высмеяли брифинг Ермака
- 14:00 31 марта Коронавирусная лихорадка: кто сменит Каспрука в Черновцах
- 12:00 03 апреля Вирусные войны во Львовском горсовете: Порошенко против Садового