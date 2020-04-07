Коронавірус дістався до Полтави: що відомо
Про це повідомляють RegioNews із посиланням на інформацію Полтавської ОДА.
"Перший випадок маємо в Полтаві. Це 62-річна жінка, яка контактувала з чоловіком у Машівці, в якого лабораторно підтверджено коронавірус. Її стан нині задовільний, лікується вдома, під наглядом сімейного лікаря”, - сказав голова Полтавської ОДА Олег Синєгубов.
7 квітня МОЗ України повідомило про 12 COVID-позитивних мешканців Полтавщини. 5 хворих із Кременчука, 4 інфікованих мешкають у Горішніх Плавнях, по одному хворому на атипову пневмонію виявили у Миргороді, Машівці та Полтаві. На самоізоляції перебувають 1448 людей.
Також очільник області повідомив про те, що медики отримали другий апарат для проведення ПЛР-тестування. Закупити обладнання допомогли приватні підприємці.
Незважаючи на загрозу інфікування "китайським” вірусом, не усі мешканці області дотримуються встановлених під час карантину обмежень.Усього з початку карантину на Полтавщині складено 90 адміністративних протоколів. Із них тільки за 6 квітня - 18. Люди масово відвідували спортивні майданчики та сквери й виходили на вулицю без документів.
Як писали RegioNews раніше, у Полтавській області жителі міста Гребінка розповсюджуються чутки про медсестру із місцевої лікарні, яка начебто вкоротила собі віку через COVID-19.
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