Українці найгірше ставляться до Єрмака та Авакова - опитування
Про це свідчать дані соціологічного опитування Київського міжнародного інституту соціології (КМІС), передає RegioNews.
Повідомляється, що до президента Зеленського позитивно ставляться 46% респондентів, що на 2% менше, ніж у лютому. Нейтрально президента оцінюють 33%, цей показник виріс на 4% порівняно з минулим місяцем.
Негативно до президента ставляться 21%, минулого місяця цей показник складав 24%.
До Дмитра Разумкова позитивно ставляться 29% тих, хто знає політика, це на 1% більше, ніж у лютому.
До Прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля позитивно ставляться 11% тих, хто знає політика, нейтрально – 65%, негативно – 25%.
Особу глави Офісу президента України Андрія Єрмака позитивно оцінюють лише 6% громадян, у лютому цей показник складав 12%, негативно - 38%, нейтрально – 56%.
Роботу міністра внутрішніх справ Арсена Авакова позитивно оцінюють 12%, нейтрально – 53% і негативно – 35%.
40% опитаних назвали успішними дії влади із протидії епідемії коронавірусу і 48% дотримуються протилежної думки.
Більшість українців (75%) вважають, що боротьба з корупцією на вищих щаблях владі неуспішна і лише 10% бачать успіхи. Ще 65% не бачать просування в розслідуванні резонансних кримінальних справ.
Майже половина українців (49%) вважає, що обмежувальні заходи спрямовані на протидію епідемії коронавірусу були прийняті вчасно, 38% думають, що влада запізнилася з протидією епідемії і 5% - що обмежувальні заходи було вжито передчасно.
43% опитаних українців виступають за більш жорсткі заходи забезпечення карантину, і лише 1% вважає, що ніяких обмежувальних заходів запроваджувати не потрібно.
Водночас 43% респондентів більше бояться економічних наслідків від карантинних обмежень, ніж епідемії коронавірусу.
Опитування проводилось із 27 по 30 березня 2020 року методом телефонні інтерв'ю з використанням комп'ютера на основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів. Вибірка репрезентативна для дорослого населення України від 18 років.
В ході опитування проведено 1500 інтерв'ю, похибка вибірки з імовірністю 0,95 не перевищує 3%.
До вибірки не включаються території, які тимчасово не контролюються владою України - АР Крим, окремі райони Донецької та Луганської областей.
Раніше повідомлялось, що 62% опитаних українців виступають проти закріплення в Конституції "особливого статусу" для тимчасово окупованих районів Донецької та Луганської областей (ОРДЛО).
Згідно з даними дослідження Центру Разумкова, 53% українців вважають, що події в Україні розвиваються в неправильному напрямку. Президента за останніми даними соціологів готові підтримати лише 40% українців.
За президентську партію "Слуга народу” готові проголосувати 21,7% громадян, за "Опозиційну платформу- За життя" - 8,7% респондентів, за "Європейську солідарність" — 6.0%, і за Всеукраїнське об'єднання "Батьківщина" — 5,0%.
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