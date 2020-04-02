Українці найгірше ставляться до Єрмака та Авакова - опитування

Українці найкраще ставляться до президента Володимира Зеленського та спікера Дмитра Разумкова, і найгірше - до керівника Офісу президента Андрія Єрмака та міністра внутрішніх справ Арсена Авкова

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Українці найкраще ставляться до президента Володимира Зеленського та спікера Дмитра Разумкова, і найгірше - до керівника Офісу президента Андрія Єрмака та міністра внутрішніх справ Арсена Авкова

Про це свідчать дані соціологічного опитування Київського міжнародного інституту соціології (КМІС), передає RegioNews.

Повідомляється, що до президента Зеленського позитивно ставляться 46% респондентів, що на 2% менше, ніж у лютому. Нейтрально президента оцінюють 33%, цей показник виріс на 4% порівняно з минулим місяцем.

Негативно до президента ставляться 21%, минулого місяця цей показник складав 24%.

До Дмитра Разумкова позитивно ставляться 29% тих, хто знає політика, це на 1% більше, ніж у лютому.

До Прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля позитивно ставляться 11% тих, хто знає політика, нейтрально – 65%, негативно – 25%.

Особу глави Офісу президента України Андрія Єрмака позитивно оцінюють лише 6% громадян, у лютому цей показник складав 12%, негативно - 38%, нейтрально – 56%.

Роботу міністра внутрішніх справ Арсена Авакова позитивно оцінюють 12%, нейтрально – 53% і негативно – 35%.

40% опитаних назвали успішними дії влади із протидії епідемії коронавірусу і 48% дотримуються протилежної думки.

Більшість українців (75%) вважають, що боротьба з корупцією на вищих щаблях владі неуспішна і лише 10% бачать успіхи. Ще 65% не бачать просування в розслідуванні резонансних кримінальних справ.

Майже половина українців (49%) вважає, що обмежувальні заходи спрямовані на протидію епідемії коронавірусу були прийняті вчасно, 38% думають, що влада запізнилася з протидією епідемії і 5% - що обмежувальні заходи було вжито передчасно.

43% опитаних українців виступають за більш жорсткі заходи забезпечення карантину, і лише 1% вважає, що ніяких обмежувальних заходів запроваджувати не потрібно.

Водночас 43% респондентів більше бояться економічних наслідків від карантинних обмежень, ніж епідемії коронавірусу.

Опитування проводилось із 27 по 30 березня 2020 року методом телефонні інтерв'ю з використанням комп'ютера на основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів. Вибірка репрезентативна для дорослого населення України від 18 років.

В ході опитування проведено 1500 інтерв'ю, похибка вибірки з імовірністю 0,95 не перевищує 3%.

До вибірки не включаються території, які тимчасово не контролюються владою України - АР Крим, окремі райони Донецької та Луганської областей.

Раніше повідомлялось, що 62% опитаних українців виступають проти закріплення в Конституції "особливого статусу" для тимчасово окупованих районів Донецької та Луганської областей (ОРДЛО).

Згідно з даними дослідження Центру Разумкова, 53% українців вважають, що події в Україні розвиваються в неправильному напрямку. Президента за останніми даними соціологів готові підтримати лише 40% українців.

За президентську партію "Слуга народу” готові проголосувати 21,7% громадян, за "Опозиційну платформу- За життя" - 8,7% респондентів, за "Європейську солідарність" — 6.0%, і за Всеукраїнське об'єднання "Батьківщина" — 5,0%.