На в’їздах та виїздах з Тернополя створять 10 контрольно-пропускних пунктів

У самому місті за дотриманням порядку слідкуватимуть піші патрулі

Фото: Тернопільський штаб

У самому місті за дотриманням порядку слідкуватимуть піші патрулі

На в’їздах в Тернопіль облаштовують контрольно-пропускні пункти, повідомляє RegioNews із посиланням на сторінку Тернопільського штабу для боротьби з коронавірусом.

На час карантину при в’їзді до Тернополя установлено особливий режим в'їзду громадян і транспортних засобів, в разі необхідності буде проводитися санітарний огляд речей, багажу, транспортних засобів та вантажів.

Працівники КПП мають право провести температурний скринінг водію та пасажирам, з’ясувати історію подорожей та причини конкретної поїздки.

При виявленні людей із підвищеною температурою тіла в межах 37,1-38,0°C, працівники КПП рекомендуватимуть звернутися до сімейного лікаря або на "гарячу лінію" 098 441 59 81.

При виявленні підвищеної температури тіла більше 38°C працівники КПП пропонуватимуть водіям та пасажирам залишитися на місці до прибуття бригади екстреної медичної допомоги.

Працюватимуть КПП вдень з 7:00 до 19:00. Вночі профілактичні і протиепідемічні заходи будуть здійснювати автопатрулі.

У Тернополі заборонено перебування в громадських місцях без маски чи респіратора, заборонена робота всіх ринків, лазень, саун, перукарських салонів, об’єктів побутового обслуговування, торгово-розважальних центрів, розважальних закладів, закладів ресторанного бізнесу, громадського харчування, барів, кафетеріїв, кінотеатрів, театрів, музеїв, бібліотек, парків, атракціонів тощо.

У Тернополі заборонили дітям виходити на вулицю без дорослих. В місті заборонили перебування в місцях відпочинку, на вулицях, в парках більше двох людей.

Нагадаємо, у Тернополі по 10 тисяч гривень доплати отримають медики, які працюють з хворими на COVID-19. Доплату отримають лікарі та медичні сестри.

У Тернопільській області лікарі заявляють про неготовність медицини боротися з COVID-19. Оснащення багатьох районних лікарень в умовах пандемії недостатнє, бракує навіть засобів індивідуального захисту та діагностики.

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