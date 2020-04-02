Коронавірус в Україні: хворих понад 800 і 20 смертей
Про це повідомляє RegioNews , посилаючись на Центр громадського здоров’я України.
Зокрема, випадки підтверджено:
Вінницька обл. — 51 випадок;
Волинська обл. — 10 випадків;
Дніпропетровська обл. — 10 випадків;
Донецька обл. — 7 випадків;
Житомирська обл. — 6 випадків;
Закарпатська обл. — 1 випадок;
Запорізька обл. — 19 випадків;
Івано-Франківська область — 74 випадки;
м. Київ — 160 випадків;
Київська обл. — 64 випадки;
Кіровоградська обл. — 7 випадків;
Львівська обл. — 11 випадків;
Луганська обл. — 3 випадки;
Одеська обл. — 14 випадків;
Полтавська обл. — 5 випадків;
Рівненська обл. — 19 випадків;
Сумська обл. — 26 випадків;
Тернопільська обл. — 106 випадків;
Харківська обл. — 1 випадок;
Херсонська обл. — 4 випадки;
Хмельницька обл. — 6 випадків;
Черкаська обл. — 54 випадки;
Чернівецька обл. — 143 випадків;
Чернігівська обл. — 3 випадки.
Як зазначається, усього в Україні зафіксовано 20 летальних випадків від COVID-19, 13 людей одужали - повторне лабораторне дослідження не виявило вірусу в організмі.
З початку року Центр громадського здоров’я України отримав 3 834 підозри на нову коронавірусну інфекцію.
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Нагадаємо, станом на 1 квітня в Україні було 794 лабораторно підтверджені випадки COVID-19.
11 березня Кабмін ввів карантин в усіх областях з 12 березня по 3 квітня, але з 30 березня режим карантину став жорсткішим. Зокрема, стали жорсткіші заходи самоізоляції для українців, які повернулися з-за кордону, чи контактували з інфікованими на коронавірус. 1 квітня уряд запровадив більш жорсткі вимоги щодо карантину до 24 квітня на всій території України.
25 березня Кабмін подовжив карантин і запровадив по всій Україні надзвичайну ситуацію, а у МОЗ України створили штаб з протидії поширенню коронавірусу.
1 квітня на нараді у президента розглядали можливість введення додаткових, більш жорстких карантинних заходів. Зокрема, мова йшла про режим "усі в масках" з 6 по 24 квітня і обмеження кількості людей при знаходженні на вулиці.
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