У МОЗ заявили, що всі жертви коронавірусу в Україні – люди за 50

Найбільше на летальність перебігу коронавірусної хвороби впливають супутні захворювання та вік

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Найбільше на летальність перебігу коронавірусної хвороби впливають супутні захворювання та вік

Як передає RegioNews, про це заявив головний санітарний лікар України Віктор Ляшко на брифінгу 2 квітня.

"Наразі ми маємо 20 випадків хвороби із летальними наслідками. Серед померлих - 15 жінок і 5 чоловіків. Всі вони особи старше 50 років. Майже всі померлі - 88% - мали важкі серцево-судинні захворювання, цукровий діабет, новоутворення, захворювання нирок та легень. Тому вік і наявнісь супутніх захворювань виявились основними предикторами смертності серед пацієнтів з Covid-19", - сказав він.

Водночас санлікар закликав людей старше 60 років, а також людей із хронічними захворюваннями залишатись удома.

Як зазначив Ляшко, світова летальність коронавірусу складає 5%. В Україні - 2,5%, в Італії - 11%, в Іспанії - 9%.

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Нагадаємо, раніше в Івано-Франківську підтвердили коронавірус у 37-річної породіллі, яка померла 30 березня.

Станом на ранок 2 квітня в Україні підтверджено 804 випадки COVID-19, 20 летальних і 13 людей одужали.

11 березня Кабмін ввів карантин в усіх областях з 12 березня по 3 квітня, але з 30 березня режим карантину став жорсткішим. Зокрема, стали жорсткіші заходи самоізоляції для українців, які повернулися з-за кордону, чи контактували з інфікованими на коронавірус. 1 квітня уряд запровадив більш жорсткі вимоги щодо карантину до 24 квітня на всій території України.

25 березня Кабмін подовжив карантин і запровадив по всій Україні надзвичайну ситуацію, а у МОЗ України створили штаб з протидії поширенню коронавірусу.

1 квітня на нараді у президента розглядали можливість введення додаткових, більш жорстких карантинних заходів. Зокрема, мова йшла про режим "усі в масках" з 6 по 24 квітня і обмеження кількості людей при знаходженні на вулиці.