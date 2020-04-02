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02 квітня 2020, 12:05 63

Антисептики та маски нас не вберегли: голова Запорізької облради розповів, як його родина лікується від Covid-19

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02 квітня 2020, 12:05 63
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Голова Запорізької обласної ради Григорій Самардак розповів про те, де він підхопив хворобу та чим лікується зараз
Фото: Facebook
Голова Запорізької обласної ради Григорій Самардак розповів про те, де він підхопив хворобу та чим лікується зараз

Про це йдеться у сюжеті телеканалу 112, передає RegioNews.

Як відомо, в очільника Запорізької обласної ради Григорія Самардака виявили коронавірус Covid-19. Про це повідомили на сайті відомства ще 30 березня.

Сам голова облради значив, що за кордоном він не був, а підхопив вірус у Запоріжжі. Сім’я Самардака заздалегідь запаслася засобами захисту, але як признався сам чиновник, їх це не врятувало від зараження.

"Мі ще три тижні тому підготувались: придбали маски, дезінфікуючі засоби. Усе в нас є, але як бачите, це нас не вберегло. Тому зараз необхідно пройти увесь шлях лікування, стати на ноги, щоб працювати на благо громади", - повідомив він

Очільник області розповів, що лікування назначив сімейний лікар, з яким він періодично спілкується. Наразі у чиновника спостерігається незначне підвищення температури та ломота у тілі, але кашлю немає.

"Як усім відомо, на сьогоднішній момент єдиного протоколу лікування немає. У відповідності до кожного випадку, у відповідності до симптомів (надаються рекомендації щодо лікування – ред.). Нам радили пити багато води, зміцнювати імунітет вітаміном С та дотримуватися усіх умов карантину", - повідомив Самардак.

Наразі лікарі радять сім’ї голови облради пильнувати самопочуття та дихання, адже є ризик захворіти на пневмонію.

Нагадаємо, що в Запорізькій області зареєстровано 22 випадки зараження коронавірусом. В Запоріжжі - 9 хворих, по області - 13. Серед хворих в Мелітополі - головний лікар лікарні, а в Запоріжжі - голова Запорізької облради.


коронавірус карантин Запоріжжя Мелітополь Григорій Самардак
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