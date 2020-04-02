Антисептики та маски нас не вберегли: голова Запорізької облради розповів, як його родина лікується від Covid-19
Про це йдеться у сюжеті телеканалу 112, передає RegioNews.
Як відомо, в очільника Запорізької обласної ради Григорія Самардака виявили коронавірус Covid-19. Про це повідомили на сайті відомства ще 30 березня.
Сам голова облради значив, що за кордоном він не був, а підхопив вірус у Запоріжжі. Сім’я Самардака заздалегідь запаслася засобами захисту, але як признався сам чиновник, їх це не врятувало від зараження.
"Мі ще три тижні тому підготувались: придбали маски, дезінфікуючі засоби. Усе в нас є, але як бачите, це нас не вберегло. Тому зараз необхідно пройти увесь шлях лікування, стати на ноги, щоб працювати на благо громади", - повідомив він
Очільник області розповів, що лікування назначив сімейний лікар, з яким він періодично спілкується. Наразі у чиновника спостерігається незначне підвищення температури та ломота у тілі, але кашлю немає.
"Як усім відомо, на сьогоднішній момент єдиного протоколу лікування немає. У відповідності до кожного випадку, у відповідності до симптомів (надаються рекомендації щодо лікування – ред.). Нам радили пити багато води, зміцнювати імунітет вітаміном С та дотримуватися усіх умов карантину", - повідомив Самардак.
Наразі лікарі радять сім’ї голови облради пильнувати самопочуття та дихання, адже є ризик захворіти на пневмонію.
Нагадаємо, що в Запорізькій області зареєстровано 22 випадки зараження коронавірусом. В Запоріжжі - 9 хворих, по області - 13. Серед хворих в Мелітополі - головний лікар лікарні, а в Запоріжжі - голова Запорізької облради.
- 15:06 02 квітня У Черкасах священнослужитель з COVID-19 у важкому стані
- 15:05 02 квітня Нафту ніде зберігати: ціни на паливо можуть обвалитися до нуля
- 14:51 02 квітня Депутати хочуть обговорити з Зеленським скандальні плівки Єрмака-молодшого
- 14:36 02 квітня Мінрегіон Чернишова "забув" про реформу Зеленського - ЗМІ
- 14:33 02 квітня Коронавірус на Дніпропетровщині: виявили новий випадок
- 14:16 02 квітня У Житомирі на Великодні свята закриють кладовища: за порушення штрафуватимуть
- 09:08 02 квітня Коронавірус в Україні: хроніка (оновлюється)
- 12:09 31 березня Як протистоять коронавірусу в регіонах: хроніка (оновлюється)
- 10:00 26 березня Заручники кордону та коронавірусу: як українські заробітчани добираються додому
- 10:12 27 березня Дружина в.о. міністра енергетики працює на Ахметова і отримує більше мільйона гривень зарплати
- 17:30 27 березня Мер Вінниці преміював себе і своїх заступників у розпалі "коронавірусного” збору коштів
- 20:22 31 березня "Я просто продав стару Тойоту": в соцмережах висміяли брифінг Єрмака