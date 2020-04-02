На Буковині за день виявили 39 нових хворих - голова ОДА

У Чернівецькій області за минулу добу офіційно підтверджено 39 нових випадків зараження коронавірусом, серед яких є 10 лікарів, четверо з них заразилися на робочому місці

Фото: promin.cv.ua

У Чернівецькій області за минулу добу офіційно підтверджено 39 нових випадків зараження коронавірусом, серед яких є 10 лікарів, четверо з них заразилися на робочому місці

Як передає RegioNews, посилаючись на голову Чернівецької ОДА Сергія Осадчука, таким чином загальна чисельність хворих на Буковині від першого встановленого випадку сягнула 143 особи. Водночас на Буковині 1 квітня від коронавірусу одужала ще 1 особа – із с. Колінківців Хотинського району. Таким чином, загальна кількість осыб, якы одужали склала 8 осіб. Географія поширення нових випадків виглядає так: Привороки Глибоцького району – 5

Брусниця Кіцманського району – 5

Чернівці – 5

Глибока – 4

Кам’янка Глибоцького району – 2

Луковиця Глибоцького району – 2

Чагор Глибоцького району – 2

Нижні Станівці Кіцманського району – 2

Заставна – 2

Юрківці Заставнівського району – 2

Колінківці Хотинського району – 2

Великий Кучурів Сторожинецького району – 2

Молодія Глибоцького району – 1

Новий Вовчинець Глибоцького району – 1

Тисовець Сторожинецького району – 1

Сторожинець – 1 Читайте також: Коронавірус в Україні: хроніка (оновлюється) Читайте також: Як протистоять коронавирусу в регіонах: хроніка (оновлюється) Нагадаємо, станом на 1 квітня у Чернівецькій області було зафіксовано 104 випадки інфікування коронавірусом, 5 померлих і 7 одужалих пацієнтів. Серед недужих є навіть громадянин Італії. Темпи поширення COVID-19 в області становлять 700% за десять днів. Згідно рішення Державної комісії ТЕБ та НС у Чернівецькій області запроваджено особливий режим в’їзду та виїзду. Станом на 1 квітня в Україні 794 лабораторно підтверджені випадки COVID-19.

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