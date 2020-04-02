На Буковині за день виявили 39 нових хворих - голова ОДА
Як передає RegioNews, посилаючись на голову Чернівецької ОДА Сергія Осадчука, таким чином загальна чисельність хворих на Буковині від першого встановленого випадку сягнула 143 особи.
Водночас на Буковині 1 квітня від коронавірусу одужала ще 1 особа – із с. Колінківців Хотинського району. Таким чином, загальна кількість осыб, якы одужали склала 8 осіб.
Географія поширення нових випадків виглядає так:
Привороки Глибоцького району – 5
Брусниця Кіцманського району – 5
Чернівці – 5
Глибока – 4
Кам’янка Глибоцького району – 2
Луковиця Глибоцького району – 2
Чагор Глибоцького району – 2
Нижні Станівці Кіцманського району – 2
Заставна – 2
Юрківці Заставнівського району – 2
Колінківці Хотинського району – 2
Великий Кучурів Сторожинецького району – 2
Молодія Глибоцького району – 1
Новий Вовчинець Глибоцького району – 1
Тисовець Сторожинецького району – 1
Сторожинець – 1
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Нагадаємо, станом на 1 квітня у Чернівецькій області було зафіксовано 104 випадки інфікування коронавірусом, 5 померлих і 7 одужалих пацієнтів. Серед недужих є навіть громадянин Італії. Темпи поширення COVID-19 в області становлять 700% за десять днів. Згідно рішення Державної комісії ТЕБ та НС у Чернівецькій області запроваджено особливий режим в’їзду та виїзду.
Станом на 1 квітня в Україні 794 лабораторно підтверджені випадки COVID-19.
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