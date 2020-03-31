На Тернопільщині лікарі заявляють про неготовність медицини боротися з COVID-19

Оснащення багатьох районних лікарень в умовах пандемії недостатнє, бракує навіть засобів індивідуального захисту та діагностики

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Оснащення багатьох районних лікарень в умовах пандемії недостатнє, бракує навіть засобів індивідуального захисту та діагностики

Про це RegioNews інформує із посиланням на лікаря Козівської центральної районної клінічної лікарні Дмитра Карача у Facebook.

"Ми, група медичних працівників Козівського району Тернопільської області, хочемо не просто звернутися, а голосно кричати й бити на сполох поки ще не пізно. Представниками державної влади розповсюджується неправдива інформація щодо належної готовності медичних закладів Тернопільщини надавати допомогу хворим коронавірусною інфекцією. Ми з усією відповідальністю заявляємо, що це не відповідає дійсності", - йдеться у зверненні медиків.

Медперсонал готовий виконати свій обов’язок перед пацієнтами. Але готовність медичних закладів до роботи в умовах пандемії на цьому закінчується.

"Матеріальне оснащення нашої, як і багатьох сусідніх районних лікарень, у розрізі сьогоднішніх проблем за великим рахунком дорівнює нулю. Мінімальна кількість недосконалих засобів захисту, придбаних усіма правдами та неправдами за кошти небайдужих бізнесменів, української діаспори різних країн, заробітчан та просто жителів району не вирішать проблеми захисту персоналу лікарень від коронавірусу і скінчаться за 2-3 дні після масового поступлення хворих на коронавірус", - пише медик.

Інфікувавшись та захворівши, медичний персонал стане непридатним для лікування пацієнтів не лише з коронавірусною інфекцією, а й з такими захворюваннями як гострий апендицит, травми, кровотечі, хвороби серця, гнійні захворювання та інші, люди почнуть масово помирати і від них.

Подібна ситуація розгортається зараз у Монастириському районі, де внаслідок незахищеності індивідуальними засобами через недбалість чиновників інфікувалися медпрацівники, а керівництво лікарні змушене просити захисні костюми та інші засоби захисту у лікарнях сусідніх районів.

"Яким же було наше здивування та обурення, коли у вечірніх новинах по телебаченню начальник обласного управління на цілу країну оголосив, що у Монастириській районній лікарні медики забезпечені усім необхідним для надання допомоги в умовах пандемії", - обурюються лікарі.

27 березня медики в телефонному режимі спілкувалися з колегами з Монастириського району. Число інфікованих та захворівших за добу зросло, у той час як кількість медиків, здатних працювати, катастрофічно зменшилася. Наразі увесь склад сімейної медицини інфікований, включаючи головного лікаря, і перебуває на обсервації.

Пробірок для забору матеріалу на виявлення коронавірусу не вистачає. А якщо відсутня діагностика – дані про поширення інфекції не можна вважати достовірними.

Найгірша маска від однієї гривні подорожчала до шістнадцяти. Установка для збагачення киснем від 80 000 грн до 160 000. Де контролюючі органи, запитує медик.

Станом на 30 березня у Монастириській районній лікарні залишилося 8 лікарів, здатних надавати медичну допомогу. Потік пацієнтів за кілька днів спрямується до сусідніх районів, де за умов, якщо нічого не зміниться, усе відбуватиметься за тим самим сценарієм. Що далі?

"У заявах можновладців ми чуємо про виділення коштів, а з телеекранів дізнаємось про прибуття вантажів із засобами боротьби з коронавірусом, проте на практиці не отримуємо нічого, окрім порад виживати власними силами та традиційних погроз", - йдеться в заяві.

Медики вимагають від влади негайного забезпечення медичних закладів області індивідуальними засобами захисту, ПЛР-діагностики, та апаратурою ШВЛ, термінової зміни механізмів закупівлі медичного обладнання та матеріалів.

Увага! Ми, група медичних працівників Козівського району Тернопільської області звертаємося до усіх користувачів... Опубліковано Dmytro Karach Понеділок, 30 березня 2020 р.

Нагадаємо, на Тернопільщині кількість хворих на COVID-19 зросла до 78. За минулу добу виявили 18 нових випадків зараження. 58 з них з Монастириського району.

28 березня повідомлялося, що в Монастириському районі Тернопільської області зафіксовано 36 випадків COVID-19, з яких 21 у медиків. Наступного дня кількість хворих медичних працівників зросла до 24.