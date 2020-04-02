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Один за одним: гумдопомога з Китаю прилітатиме щодня 24/7
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02 квітня 2020, 12:18 7

Один за одним: гумдопомога з Китаю прилітатиме щодня 24/7

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02 квітня 2020, 12:18 7
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Черговий український літак прилетів у Китай за медичними масками для аптек в Україні. Відтепер літаки так курсуватимуть один за одним
Фото: facebook
Черговий український літак прилетів у Китай за медичними масками для аптек в Україні. Відтепер літаки так курсуватимуть один за одним

Як передає RegioNews, про це повідомив заступник керівника Офісу президента, секретар Координаційної ради з протидії поширенню COVID-19 Кирило Тимошенко на своїй сторінці у Facebook.

"Цього разу допомагаємо аптечним мережам перевести звичайні маски для населення. Від сьогодні наш повітряний мост працює в наступному режимі: як тільки один літак вилітає з Китаю - йому назустріч вилітає наступний з Києва", - написав він.

За словами Тимошенка, так відбуватиметься щодня без перерв та вихідних.

Зазначимо, за нашими підрахунками, це вже третій літак з меддопомогою з Китаю.

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Нагадаємо, друга партія медичного вантажу з Китаю прибула до Києва 29 березня - в Україну доставили 300 тис. респіраторів, 35 тис. захисних костюмів, 1,8 млн медичних масок і інші засоби захисту.

23 березня літак ЗСУ Іл-76 доправив в аеропорт "Бориспіль" з китайського Гуанчжоу партію тестів для виявлення коронавірусної інфекції.

Станом на ранок 2 квітня в Україні підтверджено 804 випадки COVID-19, 20 летальних і 13 людей одужали.


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