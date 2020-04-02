Один за одним: гумдопомога з Китаю прилітатиме щодня 24/7

Черговий український літак прилетів у Китай за медичними масками для аптек в Україні. Відтепер літаки так курсуватимуть один за одним

Фото: facebook

Черговий український літак прилетів у Китай за медичними масками для аптек в Україні. Відтепер літаки так курсуватимуть один за одним

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