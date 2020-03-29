У кожній аптеці мають бути маски, - Зеленський

Президент наголосив, що маски мають бути скрізь за доступними для людей цінами

Президент наголосив, що маски мають бути скрізь за доступними для людей цінами

Про це повідомляє пресслужба Офісу Президента, передає RegioNews.

"У кожній аптеці мають бути маски. І не за завищеними в десятки разів цінами, а за нормальними, доступними. І важливо, щоб були захищені наші медики, адже вони сьогодні фактично на передовій. Мають бути захищені нацгвардійці і обов’язково – наші військові", – наголосив Глава держави.

Уже другий літак привіз сьогодні засоби для індивідуального захисту, дезінфекції, необхідне медичне обладнання. У виробників шалені черги по речі, необхідні для подолання інфекції. Але для українського уряду вони роблять виняток. Наступного тижня очікують прибуття ще кількох літаків.

Нагадаємо, виплати медикам і пенсіонерам: Кабмін вніс зміни до бюджету. Кабмін залишив видатки на культуру, освіту та розвиток, спрямував кошти на додаткові виплати медичним працівникам, пенсіонерам та бізнесу.

В аптеках Одеси з'явилися маски і антисептики. Антисептик — 370 гривень, маски 24. Також маски і респіратори пропонують деякі магазини.

На Черкащині коронавірус виявили у 6-місячної дитини. В Умані у немовляти підтвердили COVID-19.

В МОЗ зафіксували 418 випадків COVID-19. За добу 109 нових випадків зараження.

У Кіровоградській області виявили 4 випадки захворювання на COVID-19. Це остання область в Україні, де зафіксували коронавірус.

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