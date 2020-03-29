У кожній аптеці мають бути маски, - Зеленський
Про це повідомляє пресслужба Офісу Президента, передає RegioNews.
"У кожній аптеці мають бути маски. І не за завищеними в десятки разів цінами, а за нормальними, доступними. І важливо, щоб були захищені наші медики, адже вони сьогодні фактично на передовій. Мають бути захищені нацгвардійці і обов’язково – наші військові", – наголосив Глава держави.
Уже другий літак привіз сьогодні засоби для індивідуального захисту, дезінфекції, необхідне медичне обладнання. У виробників шалені черги по речі, необхідні для подолання інфекції. Але для українського уряду вони роблять виняток. Наступного тижня очікують прибуття ще кількох літаків.
Нагадаємо, виплати медикам і пенсіонерам: Кабмін вніс зміни до бюджету. Кабмін залишив видатки на культуру, освіту та розвиток, спрямував кошти на додаткові виплати медичним працівникам, пенсіонерам та бізнесу.
В аптеках Одеси з'явилися маски і антисептики. Антисептик — 370 гривень, маски 24. Також маски і респіратори пропонують деякі магазини.
На Черкащині коронавірус виявили у 6-місячної дитини. В Умані у немовляти підтвердили COVID-19.
В МОЗ зафіксували 418 випадків COVID-19. За добу 109 нових випадків зараження.
У Кіровоградській області виявили 4 випадки захворювання на COVID-19. Це остання область в Україні, де зафіксували коронавірус.
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