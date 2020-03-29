17:10  28 березня
У понеділок Верховна Рада може затвердити трьох міністрів
10:10  29 березня
Перший випадок захворювання коронавірусом визнали в ОРЛО
16:35  28 березня
"Голос" вніс у Раду проект постанови про звільнення Ємця з посади міністра
UA | RU
UA | RU
29 березня 2020, 13:01 190

Виплати медикам і пенсіонерам: Кабмін вніс зміни до бюджету

Читайте также
на русском языке
29 березня 2020, 13:01 190
Читайте также на русском языке
Кабмін залишив видатки на культуру, освіту та розвиток, спрямував кошти на додаткові виплати медичним працівникам, пенсіонерам та бізнесу
Кабмін, фото зі сторінки Дениса Шмигаля у Facebook
Кабмін залишив видатки на культуру, освіту та розвиток, спрямував кошти на додаткові виплати медичним працівникам, пенсіонерам та бізнесу

Про це повідомляє прем‘єр-міністр України Денис Шмигаль у своєму телеграм-каналі, інформує RegioNews.

"Закінчили попередню роботу над змінами до Держбюджету. Це був складний процес, але саме цього вимагають складні часи", - йдеться в дописі.

Видатки на інфраструктуру і розвиток, культуру й освіту — збережені.

Видатки Стабілізаційного фонду спрямують на людей.

Йдеться про додаткові виплати медичним та іншим працівникам, які безпосередньо задіяні в боротьбі з коронавірусною хворобою. А також грошову допомогу пенсіонерам, виплати українцям, які через поширення хвороби та протиепідеміологічні заходи втратили роботу, надання фінансової допомоги вітчизняному бізнесу.

"Про деталі буду інформувати після затвердження проєкту змін до бюджету Кабінетом Міністрів", - запевняє Шмигаль.

Нагадаємо, у понеділок Верховна Рада може затвердити трьох міністрів.

Кабмін вніс у Раду постанову про виконання держбюджету.


коронавірус Кабмін бюджет уряд
У Кіровоградській області виявили 4 випадки захворювання на COVID-19
29 березня 2020, 12:25
На Черкащині коронавірус виявили у 6-місячної дитини
29 березня 2020, 11:46
Коронавірус в Україні: хроніка (оновлюється)
29 березня 2020, 16:07
Коронавірус в Україні: хроніка (оновлюється)
29 березня 2020, 16:07
Як протистоять коронавірусу в регіонах: хроніка (оновлюється)
28 березня 2020, 17:49
Дружина в.о. міністра енергетики працює на Ахметова і отримує більше мільйона гривень зарплати
27 березня 2020, 10:12
Коронавірус у Європі: репортаж із Мадрида
22 березня 2020, 12:00
Заручники кордону та коронавірусу: як українські заробітчани добираються додому
26 березня 2020, 10:00
Родинний бізнес Табалових або хто ще заробляє на автовокзалах Кіровоградщини
25 березня 2020, 14:00
Останні Популярні
Владислав Чечоткін
Юрій Бутусов
Олексій Кривошеєв
Всі блоги »
Першою жертвою коронавірусу на Рівненщині став головний медичний чиновник
27 березня 2020, 14:00
За маскою коронавірусу: чи видворить Новинський із Херсона Дубінського
26 березня 2020, 16:15
Всі публікації »
Україна на карантині, або Весна прийшла – сидимо вдома, – НеПогода
27 березня 2020, 19:28
Шукай Єрмака, або Як Зеленський тряхнув українських олігархів, – НеПогода
23 березня 2020, 23:32
Як Україна прожила перший тиждень на карантині, – НеПогода
20 березня 2020, 17:50
Всі відео »
Труш Володимир
Голова Тернопільської обласної державної адміністрації
Габінет Дмитро
Голова Хмельницької обласної державної адміністрації
Коваль Віталій
Голова Рівненської обласної державної адміністрації
Всі досьє »