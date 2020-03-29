Виплати медикам і пенсіонерам: Кабмін вніс зміни до бюджету

Кабмін залишив видатки на культуру, освіту та розвиток, спрямував кошти на додаткові виплати медичним працівникам, пенсіонерам та бізнесу

Кабмін, фото зі сторінки Дениса Шмигаля у Facebook

Кабмін залишив видатки на культуру, освіту та розвиток, спрямував кошти на додаткові виплати медичним працівникам, пенсіонерам та бізнесу

Про це повідомляє прем‘єр-міністр України Денис Шмигаль у своєму телеграм-каналі, інформує RegioNews.

"Закінчили попередню роботу над змінами до Держбюджету. Це був складний процес, але саме цього вимагають складні часи", - йдеться в дописі.

Видатки на інфраструктуру і розвиток, культуру й освіту — збережені.

Видатки Стабілізаційного фонду спрямують на людей.

Йдеться про додаткові виплати медичним та іншим працівникам, які безпосередньо задіяні в боротьбі з коронавірусною хворобою. А також грошову допомогу пенсіонерам, виплати українцям, які через поширення хвороби та протиепідеміологічні заходи втратили роботу, надання фінансової допомоги вітчизняному бізнесу.

"Про деталі буду інформувати після затвердження проєкту змін до бюджету Кабінетом Міністрів", - запевняє Шмигаль.

Нагадаємо, у понеділок Верховна Рада може затвердити трьох міністрів.

Кабмін вніс у Раду постанову про виконання держбюджету.