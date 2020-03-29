В каждой аптеке должны быть маски, - Зеленский
Об этом сообщает пресс-служба Офиса Президента, передает RegioNews.
"В каждой аптеке должны быть маски. И не по завышенным в десятки раз ценам, а по нормальным, доступным. И важно, чтобы были защищены наши медики, ведь они сегодня фактически на передовой. Должны быть защищены нацгвардейцы и обязательно – наши военные", – подчеркнул Глава государства.
Уже второй самолет привез сегодня средства для индивидуальной защиты, дезинфекции, необходимое медицинское оборудование. У производителей огромные очереди за средствами, необходимыми для преодоления инфекции. Но для украинского правительства они делают исключение. На следующей неделе ожидается прибытие еще нескольких самолетов.
Напомним, выплаты медикам и пенсионерам: Кабмин внес изменения в бюджет. Кабмин оставил расходы на культуру, образование и развитие, направил средства на дополнительные выплаты медицинским работникам, пенсионерам и бизнесу.
В аптеках Одессы появились маски и антисептики. Антисептик — 370 гривен, маски 24. Также маски и респираторы предлагают некоторые магазины.
В Черкасской области коронавирус обнаружили у 6-месячного ребенка. В Умани у младенца подтвердили COVID-19.
В МИНЗДРАВе зафиксировали 418 случаев COVID-19. За сутки 109 новых случаев заражения.
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