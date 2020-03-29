У МОЗ зафіксували 418 випадків COVID-19

За добу зафіксовано 109 нових випадків зараження

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За добу зафіксовано 109 нових випадків зараження

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Міністерство охорони здоров'я України.

Станом на 10:00 29 березня в Україні 418 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 9 летальних, 5 пацієнтів одужало, з них 4 дорослих та 1 дитина.

Коронавірусна хвороба виявлена:

Вінницька область — 22 випадки;

Волинська область — 2 випадки;

Дніпропетровська область — 6 випадків;

Донецька область — 2 випадки;

Житомирська область — 5 (1 летальний) випадків;

Закарпатська область — 1 випадок;

Запорізька область — 11 випадків;

Івано-Франківська область — 41 (3 летальні) випадок;

Кіровоградська область — 4 випадки;

м. Київ — 82 випадки;

Київська область — 45 випадків;

Львівська область — 5 випадків;

Луганська область — 2 випадки;

Одеська область — 8 випадків;

Полтавська область — 1 випадок;

Рівненська область — 9 випадків (2 летальних);

Сумська область — 6 випадків (1 летальний);

Тернопільська область — 57 випадків (1 летальний);

Харківська область — 1 випадок;

Херсонська область — 1 випадок;

Хмельницька область — 1 випадок

Чернівецька область — 59 (1 летальний, 5 одужання) випадків;

Черкаська область — 46 випадків;

Чернігівська область — 1 випадок.

Дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров’я України, а також обласними лабораторіями.

На ранок 29 березня 2020 року до Центру надійшло 248 повідомлень про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року надійшло 1966 повідомлень про підозру на COVID-19.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Нагадаємо, перший випадок захворювання коронавірусом визнали в ОРЛО. В окупованому Луганську госпіталізували жителя Слов'яносербського району, у якого тест на коронавірус дав позитивний результат.

Пляжний волейбол та переповнені вулиці: в Одесі в період карантину кипить життя. У центрі Одеси людей мало, а в Лузанівці і в селищі Котовського люди відпочивають, грають на пляжі, купують квіти і вуличну їжу.

У Вінниці на COVID-19 захворіли лікарі та кухар онкодиспансеру. В місті зафіксовано вже другий "груповий" випадок інфікування коронавірусом у медзакладах.

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