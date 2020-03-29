У МОЗ зафіксували 418 випадків COVID-19
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Міністерство охорони здоров'я України.
Станом на 10:00 29 березня в Україні 418 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 9 летальних, 5 пацієнтів одужало, з них 4 дорослих та 1 дитина.
Коронавірусна хвороба виявлена:
Вінницька область — 22 випадки;
Волинська область — 2 випадки;
Дніпропетровська область — 6 випадків;
Донецька область — 2 випадки;
Житомирська область — 5 (1 летальний) випадків;
Закарпатська область — 1 випадок;
Запорізька область — 11 випадків;
Івано-Франківська область — 41 (3 летальні) випадок;
Кіровоградська область — 4 випадки;
м. Київ — 82 випадки;
Київська область — 45 випадків;
Львівська область — 5 випадків;
Луганська область — 2 випадки;
Одеська область — 8 випадків;
Полтавська область — 1 випадок;
Рівненська область — 9 випадків (2 летальних);
Сумська область — 6 випадків (1 летальний);
Тернопільська область — 57 випадків (1 летальний);
Харківська область — 1 випадок;
Херсонська область — 1 випадок;
Хмельницька область — 1 випадок
Чернівецька область — 59 (1 летальний, 5 одужання) випадків;
Черкаська область — 46 випадків;
Чернігівська область — 1 випадок.
Дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров’я України, а також обласними лабораторіями.
На ранок 29 березня 2020 року до Центру надійшло 248 повідомлень про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року надійшло 1966 повідомлень про підозру на COVID-19.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
Нагадаємо, перший випадок захворювання коронавірусом визнали в ОРЛО. В окупованому Луганську госпіталізували жителя Слов'яносербського району, у якого тест на коронавірус дав позитивний результат.
Пляжний волейбол та переповнені вулиці: в Одесі в період карантину кипить життя. У центрі Одеси людей мало, а в Лузанівці і в селищі Котовського люди відпочивають, грають на пляжі, купують квіти і вуличну їжу.
У Вінниці на COVID-19 захворіли лікарі та кухар онкодиспансеру. В місті зафіксовано вже другий "груповий" випадок інфікування коронавірусом у медзакладах.
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