Пляжний волейбол та переповнені вулиці: в Одесі в період карантину кипить життя

У центрі Одеси людей мало, а в Лузанівці і в селищі Котовського люди відпочивають, грають на пляжі, купують квіти і вуличну їжу

Одеса. Фото Odessa online

У центрі Одеси людей мало, а в Лузанівці і в селищі Котовського люди відпочивають, грають на пляжі, купують квіти і вуличну їжу

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