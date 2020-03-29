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29 березня 2020, 10:40 28

Пляжний волейбол та переповнені вулиці: в Одесі в період карантину кипить життя

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29 березня 2020, 10:40 28
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У центрі Одеси людей мало, а в Лузанівці і в селищі Котовського люди відпочивають, грають на пляжі, купують квіти і вуличну їжу
Одеса. Фото Odessa online
У центрі Одеси людей мало, а в Лузанівці і в селищі Котовського люди відпочивають, грають на пляжі, купують квіти і вуличну їжу

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на видання Odessa online.

Зранку центр міста був практично порожній, до обіду почали з'являтися люди. Гуляли матусі з дітьми, відпочивали пенсіонери, люди ходили за покупками і набирали воду в бюветі, молодь займалася спортом, біля кафе чергували постачальники їжі.

У деяких аптеках з'явилися маски і антисептики. Антисептик — 370 гривень, маски 24. Також маски і респіратори пропонують деякі магазини.

Щоправда в МОЗ такий активний спосіб життя в Одесі не схвалили.

"Побачили вчора переповнені пляжі в Одесі і хвилюємося за ваше здоров'я. Нагадуємо: карантин - це не канікули. Якщо кожен з нас відповідально поставиться до запобіжних заходів, вже зовсім скоро ми всі повернемося до звичного ритму життя, і подорожі будуть безпечними. А поки краще залишайтеся вдома", - повідомили в МОЗ.

Доброго ранку, країно! Побачили вчора переповнені пляжі в Одесі і хвилюємося за ваше здоров'я. Нагадуємо:...

Опубліковано Міністерство охорони здоров'я України Субота, 28 березня 2020 р.



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