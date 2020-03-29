У Кіровоградській області виявили 4 випадки захворювання на COVID-19
Про це повідомив головний санітарний лікар Віктор Ляшко на відеобрифінгу, інформує RegioNews.
Станом на 29 березня в Україні не залишилося жодної області, де не було б зареєстровано випадків коронавируса.
"У нас з'явилися перші випадки в Кіровоградській області, тому по факту не було жодної області, в якій не було зареєстрованих випадків коронавирусной хвороби", - зазначив Ляшко.
"28 березня в області було дев’ять підозр. Усі вони досліджувались фахівцями обласного лабораторного центру методом ПЛР-реакції. Результати тестування підтвердили чотири захворювання на коронавірус. Решта п’ять виявились негативними. Три випадки захворювання зафіксовані в Кропивницькому. Один випадок – у Долинському районі. Стан усіх є задовільним", – зазначив Андрій Балонь.
Наразі фахівці обласного лабораторного центру разом з медичними працівниками та іншими членами обласної комісії ТЕБ і НС розпочали епідеміологічне розслідування.
"Встановлюємо максимальне коло контактних осіб, які спілкувались з хворими. Особи, які могли мати фізичний контакт із хворими, будуть обстежені лабораторними методами та взяті під медичний нагляд терміном на 14 днів, щоб попередити розповсюдження COVID-19", – повідомила головний санітарний лікар області Надія Оперчук.
Нагадаємо, у МОЗ зафіксували 418 випадків COVID-19. За добу 109 нових випадків зараження.
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