У Кіровоградській області виявили 4 випадки захворювання на COVID-19

Кіровоградська область стала останньою в Україні, де зафіксували коронавірус

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Кіровоградська область стала останньою в Україні, де зафіксували коронавірус

Про це повідомив головний санітарний лікар Віктор Ляшко на відеобрифінгу, інформує RegioNews. Станом на 29 березня в Україні не залишилося жодної області, де не було б зареєстровано випадків коронавируса. "У нас з'явилися перші випадки в Кіровоградській області, тому по факту не було жодної області, в якій не було зареєстрованих випадків коронавирусной хвороби", - зазначив Ляшко.

Про виявлені чотири випадки захворювання на коронавірусну інфекцію повідомив голова ОДА Андрій Балонь.

"28 березня в області було дев’ять підозр. Усі вони досліджувались фахівцями обласного лабораторного центру методом ПЛР-реакції. Результати тестування підтвердили чотири захворювання на коронавірус. Решта п’ять виявились негативними. Три випадки захворювання зафіксовані в Кропивницькому. Один випадок – у Долинському районі. Стан усіх є задовільним", – зазначив Андрій Балонь.

Наразі фахівці обласного лабораторного центру разом з медичними працівниками та іншими членами обласної комісії ТЕБ і НС розпочали епідеміологічне розслідування.

"Встановлюємо максимальне коло контактних осіб, які спілкувались з хворими. Особи, які могли мати фізичний контакт із хворими, будуть обстежені лабораторними методами та взяті під медичний нагляд терміном на 14 днів, щоб попередити розповсюдження COVID-19", – повідомила головний санітарний лікар області Надія Оперчук.

Нагадаємо, у МОЗ зафіксували 418 випадків COVID-19. За добу 109 нових випадків зараження.

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