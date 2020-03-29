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29 березня 2020, 12:25 59

У Кіровоградській області виявили 4 випадки захворювання на COVID-19

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29 березня 2020, 12:25 59
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Кіровоградська область стала останньою в Україні, де зафіксували коронавірус
Фото з відкритих джерел
Кіровоградська область стала останньою в Україні, де зафіксували коронавірус

Про це повідомив головний санітарний лікар Віктор Ляшко на відеобрифінгу, інформує RegioNews.

Станом на 29 березня в Україні не залишилося жодної області, де не було б зареєстровано випадків коронавируса.

"У нас з'явилися перші випадки в Кіровоградській області, тому по факту не було жодної області, в якій не було зареєстрованих випадків коронавирусной хвороби", - зазначив Ляшко.

Про виявлені чотири випадки захворювання на коронавірусну інфекцію повідомив голова ОДА Андрій Балонь.

"28 березня в області було дев’ять підозр. Усі вони досліджувались фахівцями обласного лабораторного центру методом ПЛР-реакції. Результати тестування підтвердили чотири захворювання на коронавірус. Решта п’ять виявились негативними. Три випадки захворювання зафіксовані в Кропивницькому. Один випадок – у Долинському районі. Стан усіх є задовільним", – зазначив Андрій Балонь.

Наразі фахівці обласного лабораторного центру разом з медичними працівниками та іншими членами обласної комісії ТЕБ і НС розпочали епідеміологічне розслідування.

"Встановлюємо максимальне коло контактних осіб, які спілкувались з хворими. Особи, які могли мати фізичний контакт із хворими, будуть обстежені лабораторними методами та взяті під медичний нагляд терміном на 14 днів, щоб попередити розповсюдження COVID-19", – повідомила головний санітарний лікар області Надія Оперчук.

Нагадаємо, у МОЗ зафіксували 418 випадків COVID-19. За добу 109 нових випадків зараження.

Пляжний волейбол та переповнені вулиці: в Одесі в період карантину кипить життя. У центрі Одеси людей мало, а в Лузанівці і в селищі Котовського люди відпочивають, грають на пляжі, купують квіти і вуличну їжу.

У Вінниці на COVID-19 захворіли лікарі та кухар онкодиспансеру. В місті зафіксовано вже другий "груповий" випадок інфікування коронавірусом у медзакладах.

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