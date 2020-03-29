Друга партія медичного вантажу з Китаю прибула до Києва
Про це повідомляє пресслужба Офісу Президента, передає RegioNews.
У Міжнародному аеропорту "Бориспіль" приземлився вантажний літак авіакомпанії SCAT, який доправив з китайського міста Сямень чергову партію медичних засобів, необхідних для боротьби з поширенням коронавірусу.
Після санітарної обробки вантаж надійде на логістичний склад, а потому буде доправлений у лікарні всіх областей України. Засоби захисту передадуть також для потреб Національної поліції та військовослужбовців.
Крім того, вночі окремим рейсом прибуде 100 тисяч ПЛР-тестів.
"З вівторка будемо мати два додаткових літаки. Це допоможе аптечним мережам швидко наповнити ринок доступними масками та іншими засобами захисту", – повідомив заступник керівника Офісу Президента України, секретар Координаційної ради з протидії поширенню COVID-19 Кирило Тимошенко.
Нагадаємо, на Черкащині коронавірус виявили у 6-місячної дитини. В Умані у немовляти підтвердили COVID-19.
В МОЗ зафіксували 418 випадків COVID-19. За добу 109 нових випадків зараження.
У Кіровоградській області виявили 4 випадки захворювання на COVID-19. Це остання область в Україні, де зафіксували коронавірус.
Пляжний волейбол та переповнені вулиці: в Одесі в період карантину кипить життя. У центрі Одеси людей мало, а в Лузанівці і в селищі Котовського люди відпочивають, грають на пляжі, купують квіти і вуличну їжу.
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