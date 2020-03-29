На Черкащині коронавірус виявили у 6-місячної дитини

В Умані у немовляти підтвердили COVID-19

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В Умані у немовляти підтвердили COVID-19

Про це повідомив міський голова Умані Олександр Цебрій на своїй сторінці у Facebook, інформує RegioNews.

За його словами на 9 годину ранку 29 березня в стаціонарі КНП "Уманська міська лікарня" перебуває 6 хворих на COVID-19.

"З них одна 6-ти місячна дитина з підтвердженим діагнозом COVID-19. 1 особа з підозрою, зразки на дослідження відібрані та відправлені до вірусологічної лабораторії центру", - йдеться в дописі.

Троє осіб після отримання негативного результату виписані під нагляд. Нових підозрілих не поступило.

Під наглядом наразі перебуває 130 осіб, з яких 2 особи працівники швидкої допомоги, повідомляє мер.

Шановні уманчани! На 9 годину ранку 29.03 в стаціонарі КНП "Уманська міська лікарня" перебуває 6 хворих (з низ... Опубліковано Олександром Цебрієм Субота, 28 березня 2020 р.

Нагадаємо, у МОЗ зафіксували 418 випадків COVID-19. За добу 109 нових випадків зараження. Зокрема у Черкаській області 46 випадків.

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