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29 березня 2020, 11:46 5

На Черкащині коронавірус виявили у 6-місячної дитини

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29 березня 2020, 11:46 5
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В Умані у немовляти підтвердили COVID-19
Фото з відкритих джерел
В Умані у немовляти підтвердили COVID-19

Про це повідомив міський голова Умані Олександр Цебрій на своїй сторінці у Facebook, інформує RegioNews.

За його словами на 9 годину ранку 29 березня в стаціонарі КНП "Уманська міська лікарня" перебуває 6 хворих на COVID-19.

"З них одна 6-ти місячна дитина з підтвердженим діагнозом COVID-19. 1 особа з підозрою, зразки на дослідження відібрані та відправлені до вірусологічної лабораторії центру", - йдеться в дописі.

Троє осіб після отримання негативного результату виписані під нагляд. Нових підозрілих не поступило.

Під наглядом наразі перебуває 130 осіб, з яких 2 особи працівники швидкої допомоги, повідомляє мер.

Шановні уманчани! На 9 годину ранку 29.03 в стаціонарі КНП "Уманська міська лікарня" перебуває 6 хворих (з низ...

Опубліковано Олександром Цебрієм Субота, 28 березня 2020 р.

Нагадаємо, у МОЗ зафіксували 418 випадків COVID-19. За добу 109 нових випадків зараження. Зокрема у Черкаській області 46 випадків.

Пляжний волейбол та переповнені вулиці: в Одесі в період карантину кипить життя. У центрі Одеси людей мало, а в Лузанівці і в селищі Котовського люди відпочивають, грають на пляжі, купують квіти і вуличну їжу.

У Вінниці на COVID-19 захворіли лікарі та кухар онкодиспансеру. В місті зафіксовано вже другий "груповий" випадок інфікування коронавірусом у медзакладах.

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Читайте також: Як протистоять коронавирусу в регіонах: хроніка (оновлюється).


коронавірус карантин Черкаська область Черкаси
Коронавірус в Україні: хроніка (оновлюється)
29 березня 2020, 11:11
У МОЗ зафіксували 418 випадків COVID-19
29 березня 2020, 11:05
Пляжний волейбол та переповнені вулиці: в Одесі в період карантину кипить життя
29 березня 2020, 10:40
Коронавірус в Україні: хроніка (оновлюється)
29 березня 2020, 11:11
Як протистоять коронавірусу в регіонах: хроніка (оновлюється)
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