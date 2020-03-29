Черкащина: кількість хворих на COVID-19 зросла до 46, серед них 2-річна дитина

У Черкасах планують провести повну санітарну обробку дезінфікуючим розчином, запровадити жорсткі карантинні заходи

Дезінфекція вулиць. Фото зі сторінки Черкаської міської ради

У Черкасах планують провести повну санітарну обробку дезінфікуючим розчином, запровадити жорсткі карантинні заходи

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на сторінку Черкаської міської ради у Facebook.

29 березня у Черкасах 10 осіб мають підтверджений діагноз захворювання на COVID-19.

Захворіли сім жителів Черкас, один із Кам’янки, один – із Городища та ще одна людина з Черкаського району.

"Серед інфікованих із Черкас три жінки віком 41, 62 та 63 роки, троє чоловіків віком 25, 28 та 48 років та одна двохрічна дитина. Хворим із районів 59, 38 та 59 років", - під час брифінгу повідомив міський голова Анатолій Бондаренко..

Загалом у Черкаській області за даними Центру громадського здоров’я лабораторно підтверджено 46 випадків захворювання.

"Єдиний спосіб для того, щоб убезпечити себе від коронавірусної інфекції – самоізоляція. При появі температури слід звертатися до сімейного лікаря та залишатися вдома", - наголосив мер.

За словами Анатолія Бондаренка, медики, які працюють із хворими, перебуватимуть в обсервації в одному із санаторіїв міста. Їх забезпечуватимуть харчуванням та організують для них підвіз на роботу. У місті є достатня кількість захисних костюмів та інших засобів захисту медиків.

Міська й обласна влада планують запровадити жорсткіші карантинні заходи. Насамперед, у місті ретельніше контролюватимуть перебування людей у громадських місцях та дотримання ними безпечною дистанції. Планують обмежити відвідування дитячих майданчиків.

Блокпости на в’їздах та виїздах із міста наразі не облаштовуватимуть, проте розмірковують над механізмом здійснення температурного скринінгу.

"Сьогодні о 16-ій годині ми розпочнемо повну санітарну обробку міста дезінфікуючим розчином із вмістом хлору. Насамперед обробимо місця загального користування, площі, дитячі майданчики, зупинки, двори", – прокоментував мер.

Анатолій Бондаренко поінформував стосовно епідемічної ситуації в місті Станом на ранок 29 березня 10 осіб у Черкасах... Опубліковано Черкаська міська рада Неділя, 29 березня 2020 р.

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