В Україні від коронавірусу вилікувалися 8 осіб - МОЗ
Про це повідомила пресслужба МОЗ у Facebook, передає RegioNews.
"Від COVID-19 в Україні одужали вже 8 людей", - йшлося в повідомленні.
Згодом у МОЗ уточнили цю інформацію.
"У 8 людей було зафіксовано підозру на COVID-19. Для отримання остаточного результату їм було зроблено 2 повторні тести на COVID-19, які були негативні. У цих людей не виявлено коронавірусної інфекції", - йдеться в уточненій заяві МОЗ.
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