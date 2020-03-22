В Україні від коронавірусу вилікувалися 8 осіб - МОЗ

Станом на неділю, 22 березня в Україні від коронавірусної інфекції одужали 8 людей

Фото: flickr

Станом на неділю, 22 березня в Україні від коронавірусної інфекції одужали 8 людей

Про це повідомила пресслужба МОЗ у Facebook, передає RegioNews.

"Від COVID-19 в Україні одужали вже 8 людей", - йшлося в повідомленні.

Згодом у МОЗ уточнили цю інформацію.

"У 8 людей було зафіксовано підозру на COVID-19. Для отримання остаточного результату їм було зроблено 2 повторні тести на COVID-19, які були негативні. У цих людей не виявлено коронавірусної інфекції", - йдеться в уточненій заяві МОЗ.

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Нагадаємо, в п'ятницю, 20 березня Уряд ввів режим надзвичайної ситуації в Києві та ще двох областях.

Головний санітарний лікар України і заступник Міністра охорони здоров'я України Віктор Ляшко розповів, які групи людей найбільш схильні до коронавірусу COVID-19.

У випадку збільшення кількості заражених коронавірусом влада Києва може заборонити пересування громадським транспортом у столиці.

19 березня у Житомирі виявили перший підтверджений випадок коронавірусної інфекції.

МОЗ України має чотири сценарії реагування на поширення коронавірусу.

11 березня Кабмін ввів карантин в усіх областях з 12 березня по 3 квітня.