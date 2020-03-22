У МОЗ назвали групи ризику під час пандемії коронавірусу

Головний санітарний лікар України і заступник Міністра охорони здоров'я України Віктор Ляшко розповів, які групи людей найбільш схильні до коронавірусу COVID-19

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Головний санітарний лікар України і заступник Міністра охорони здоров'я України Віктор Ляшко розповів, які групи людей найбільш схильні до коронавірусу COVID-19

Про це він розповів в ході брифінгу 22 березня, передає RegioNews.

За словами Ляшка, найбільш схильними до коронавірусу є люди похилого віку із хронічними захворюваннями.

"В групі ризику перебувають люди старше 60 років. Серед них найбільша летальність. Саме вони найважче переносять коронавірусну хворобу, особливо якщо похилий вік ускладнюється ще й наявністю хронічних захворювань", - повідомив Ляшко.

Він зазначив, що в першу чергу це діабет та хронічні захворювання органів дихання.

"Також гіпертонічна хвороба, як показує практика, часто призводить до того, що у людини виникають ускладнення, які можуть бути несумісні з життям", - підсумував Ляшко.

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Нагадаємо, в п'ятницю, 20 березня Уряд ввів режим надзвичайної ситуації в Києві та ще двох областях.

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19 березня у Житомирі виявили перший підтверджений випадок коронавірусної інфекції.

МОЗ України має чотири сценарії реагування на поширення коронавірусу.

11 березня Кабмін ввів карантин в усіх областях з 12 березня по 3 квітня.