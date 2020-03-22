В Італії коронавірусом заразилися 20% медперсоналу
Про це в Twitter повідомляє Організація Об'єднаних Націй, передає RegioNews.
В ООН також зазначили, що в глобальному масштабі жінки складають 70 відсотків усіх працівників сектору охорони здоров'я.
"В умовах пандемії жінки знаходяться на передньому краї боротьби з Covid-19 і на їх плечі лягає основний тягар реагування на кризу, що поширюється", - повідомили в ООН.
В глобальном масштабе женщины составляют 70% всех работников сектора здравоохранения. В условиях пандемии женщины находятся на переднем крае борьбы с COVID-19 и на их плечи ложатся главные тяготы реагирования на разрастающийся кризис. В Италии 20% медперсонала заразились COVID-19 pic.twitter.com/BXuawxdjiO— ООН (@UnitedNationsRU) March 22, 2020
Як повідомляє Університет Джона Хопкінса, станом на 22 березня у світі коронавірусною інфекцією COVID-19 захворіли більше 300 тисяч осіб, більше 13 тисяч померли, понад 92 тисячі одужали.
Нагадаємо, за останню добу Іспанія наздогнала Італію за темпами поширення коронавірусу. Згідно з даними, оприлюдненими іспанським Міністерством охорони здоров'я, кількість випадків інфікування за останню добу зросла на 25%.
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