Заробляв на похованнях військових: у Полтаві посадовця засудили до 5 років

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Посадовець комунального підприємства похоронно-ритуального обслуговування Полтавської міськради вимагав від підприємця 25% доходу за перевезення загиблих військових

Про це повідомив Офіс Генерального прокурора, передає RegioNews.

Зазначається, що посадовець систематично вимагав гроші від підприємця за можливість безперешкодно надавати ритуальні послуги. Зокрема, він хотів отримувати чверть доходу від перевезення тіл загиблих військових, а також щомісячну плату в розмірі 1000 грн за кожне поховання.

Правоохоронці затримали посадовця під час чергового одержання неправомірної вигоди. У липні 2023 року прокурори Офісу Генерального прокурора скерували обвинувальний акт до суду.

26 жовтня 2026 року суд визнав посадовця винним за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України та призначив йому п’ять років позбавлення волі.

Також суд постановив конфіскувати половину належного йому майна та заборонив обіймати певні посади протягом трьох років.

Нагадаємо, раніше на Волині викрили заступника начальника Західного міжрегіонального управління Держпраці. Він просив хабар за вплив на результати розслідування загибелі працівника на будівництві.