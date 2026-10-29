Фото: ДСНС

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Київську ОВА та пресцентр ДСНС.

Внаслідок атаки загорілася будівля сільськогосподарського підприємства.

На момент удару в приміщенні птахофабрики перебували близько 16 тисяч птахів. Вогнеборцям вдалося врятувати 15 тисяч із них.

Пожежу ліквідували. На місці продовжують працювати оперативні служби.

Нагадаємо, 28 жовтня близько 19:00 російські війська завдали удару по цивільному підприємству у Рівненській області. Загинув чоловік, виникла пожежа.