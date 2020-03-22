Поліція перевірятиме самоізоляцію українців, що повернулися з-за кордону

Співробітники Нацполіції спільно із епідеміологами будуть перевіряти дотримання самоізоляції всіма громадянами України, які повертаються з-за кордону

Фото: МОЗ

Співробітники Нацполіції спільно із епідеміологами будуть перевіряти дотримання самоізоляції всіма громадянами України, які повертаються з-за кордону

Про це в ході брифінгу 22 березня повідомив Головний санітарний лікар України і заступник Міністра охорони здоров'я України Віктор Ляшко, передає RegioNews.

"Вчора ми вчергове змінили правила перетину державного кордону для людей, які будуть повертатися в Україну з визначених хабів в аеропортах за межами України", - сказав Ляшко.

За його словами, відтепер при поверненні в Україні громадяни будуть підписувати згоду на добровільну ізоляцію на 14 днів.

"Ми в МОЗ постановою головного державного санітарного лікаря підписання такої згоди про самоізоляцію та видачу пам'ятки про самоізоляцію зробили обов'язковим протиепідемічним заходом", - повідомив Головний санітарний лікар.

"Всі ці документи передаються в базу для епідеміологів. Епідеміологи разом з Національною поліцією України відпрацьовуватимуть кожний контакт і кожну згоду про самоізоляцію і, в разі порушення підписаної згоди, будемо ініціювати притягнення цих людей до адміністративної відповідальності", - підсумував Ляшко.

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