В Украине от коронавируса вылечились 8 человек - Минздрав
Об этом сообщила пресс-служба Минздрава в Facebook, передает RegioNews.
"От COVID-19 в Украине выздоровели уже 8 человек", - говорилось в сообщении.
Впоследствии в Минздраве уточнили эту информацию.
"В 8 человек было зафиксировано подозрение на COVID-19. Для получения окончательного результата им было сделано 2 повторные тесты на COVID-19, которые были отрицательные. У этих людей не обнаружено коронавирусной инфекции", - говорится в уточненном заявлении Минздрава.
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