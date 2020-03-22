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22 марта 2020, 15:29 64

В Украине от коронавируса вылечились 8 человек - Минздрав

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22 марта 2020, 15:29 64
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По состоянию на воскресенье, 22 марта в Украине от коронавирусной инфекции выздоровели 8 человек
Фото: flickr
По состоянию на воскресенье, 22 марта в Украине от коронавирусной инфекции выздоровели 8 человек

Об этом сообщила пресс-служба Минздрава в Facebook, передает RegioNews.

"От COVID-19 в Украине выздоровели уже 8 человек", - говорилось в сообщении.

Впоследствии в Минздраве уточнили эту информацию.

"В 8 человек было зафиксировано подозрение на COVID-19. Для получения окончательного результата им было сделано 2 повторные тесты на COVID-19, которые были отрицательные. У этих людей не обнаружено коронавирусной инфекции", - говорится в уточненном заявлении Минздрава.

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Напомним, в пятницу, 20 марта правительство ввело режим чрезвычайной ситуации в Киеве и еще двух областях.

Главный санитарный врач Украины и заместитель Министра здравоохранения Украины Виктор Ляшко рассказал, какие группы людей наиболее подвержены коронавирусу COVID-19.

В случае увеличения количества зараженных коронавирусной инфекцией власти Киева могут запретить передвижение общественным транспортом в столице.

19 марта в Житомире обнаружили первый подтвержденный случай коронавирусной инфекции.

Минздрав Украины имеет четыре сценария реагирования на распространение коронавируса.


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