РФ вдарила дроном по електропоїзду у Дніпрі: 13 загиблих, щонайменше п'ятеро поранених
У четвер, 29 жовтня, російський реактивний безпілотник завдав удару по одній із платформ залізничного вокзалу Дніпра
Про це повідомляє начальник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа та Укрзалізниця, передає RegioNews.
У цей час на платформі перебував електропоїзд №866 "Дніпро – Запоріжжя".
Попри оголошену підвищену небезпеку, на платформі залишалися люди.
Внаслідок атаки загинули 13 людей, щонайменше п'ятеро дістали поранення.
На місці удару працюють рятувальники, медики та правоохоронці. Постраждалим надають необхідну допомогу.
Нагадаємо, вранці 29 жовтня російські війська атакували безпілотником Павлоград Дніпропетровської області. Спалахнули магазин і будинок, постраждала дитина.
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