Уряд ввів режим надзвичайної ситуації в Києві та ще двох областях

В п'ятницю, 20 березня Кабмін зібрався на технічне позачергове засідання для обговорення питань, пов'язаних з протидією поширенню коронавірусної інфекції на території України

Фото: flickr

В п'ятницю, 20 березня Кабмін зібрався на технічне позачергове засідання для обговорення питань, пов'язаних з протидією поширенню коронавірусної інфекції на території України

Про це повідомив Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль в Telegram, передає RegioNews.

Повідомляється, що Уряд встановив режим надзвичайної ситуації місті Київ, а також в Дніпропетровській та Івано-Франківській областях. Жодних нових обмежень наразі не передбачається.

Зазначається, що відповідні рішення раніше були ухвалені регіональними комісіями з питань ТЕБ і НС у зв’язку з фіксуванням випадків захворювання на коронавірусну інфекцію.

В ході засідання обговорювалося спрощення процедури ввезення в Україну необхідних лікарських засобів.

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Нагадаємо, станом на 20 березня в Україні 26 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, 3 з них - летальні.

Регіональна комісія з надзвичайних ситуацій у Дніпропетровській області прийняла рішення про оголошення в області надзвичайної ситуації.

У випадку збільшення кількості заражених коронавірусом влада Києва може заборонити пересування громадським транспортом у столиці.

19 березня у Житомирі виявили перший підтверджений випадок коронавірусної інфекції.