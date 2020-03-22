У Київській області продавали фальшиві тести на коронавірус
Про це повідомляє Департамент кіберполіції Національної поліції України, передає RegioNews.
Зазначається, що 38-річний мешканець Ірпеня у месенджерах розміщував оголошення про продаж тестів на короновірус по 750 гривень за одиницю товару.
"Згідно із інформацією МОЗ України, зазначений тест не отримав декларацію про відповідність в Україні. У Держлікслужбі зазначили, що у відповідному Реєстрі осіб відсутня інформація щодо особи, відповідальної за введення медичних виробів для діагностики COVID-19", - повідомили в кіберполіції.
В підозрюваного вилучено близько 300 одиниць товару, на нього складено адмінпротокол за ст. 164 КУпАП (Порушення порядку провадження господарської діяльності).
Згідно із рішенням суду, він зобов’язаний сплатити штраф у розмірі 17 500 гривень.
Нагадаємо, що в Україні підприємства Полтавщини перепрофілювали на випуск засобів для дезінфекції і масок.
Президент України розповів, які саме тести і маски найближчими днями надійдуть в Україну.
Крім того, лікарі чернівецької швидкої просять допомогти засобами захисту і антисептиками.
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