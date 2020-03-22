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22 марта 2020, 14:28 170

В Минздраве назвали группы риска во время пандемии коронавируса

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22 марта 2020, 14:28 170
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Главный санитарный врач Украины и заместитель Министра здравоохранения Украины Виктор Ляшко рассказал, какие группы людей наиболее подвержены коронавирусу COVID-19
Фото: flickr
Главный санитарный врач Украины и заместитель Министра здравоохранения Украины Виктор Ляшко рассказал, какие группы людей наиболее подвержены коронавирусу COVID-19

Об этом он рассказал в ходе брифинга 22 марта, передает RegioNews.

По словам Ляшко, наиболее подверженными коронавирусу есть старики с хроническими заболеваниями.

"В группе риска находятся люди старше 60 лет. Среди них наибольшая летальность. Именно они тяжелее переносят коронавирусную болезнь, особенно если преклонный возраст осложняется еще и наличием хронических заболеваний", - сообщил Ляшко.

Он отметил, что в первую очередь это диабет и хронические заболевания органов дыхания.

"Также гипертоническая болезнь, как показывает практика, часто приводит к тому, что у человека возникают осложнения, которые могут быть несовместимы с жизнью", - подытожил Ляшко.

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Напомним, в пятницу, 20 марта правительство ввело режим чрезвычайной ситуации в Киеве и еще двух областях.

В случае увеличения количества зараженных коронавирусной инфекцией власти Киева могут запретить передвижение общественным транспортом в столице.

19 марта в Житомире обнаружили первый подтвержденный случай коронавирусной инфекции.

Минздрав Украины имеет четыре сценария реагирования на распространение коронавируса.

11 марта Кабмин ввел карантин во всех областях с 12 марта по 3 апреля.


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