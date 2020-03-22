Поліція оприлюднила список областей, де найбільше порушують карантин

Національна поліція опублікувала статистику порушень правил карантину в Україні

Національна поліція опублікувала статистику порушень правил карантину в Україні

Про це повідомляє Департамент комунікації Нацполіції, передає RegioNews.

Найбільше порушень в Дніпропетровській області, за нею іде Київська, потім Донецька і Харківська.

Зазначається, що співробітники правоохоронних органів за порушення правил карантину в Україні склали 1415 адміністративних протоколів.

"Сьогодні до несення служби залучено близько 14700 поліцейських та 2360 військовослужбовців Національної гвардії України", - йдеться в повідомленні.

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Нагадаємо, в п'ятницю, 20 березня Уряд ввів режим надзвичайної ситуації в Києві та ще двох областях.

19 березня у Житомирі виявили перший підтверджений випадок коронавірусної інфекції.

МОЗ України має чотири сценарії реагування на поширення коронавірусу.

11 березня Кабмін ввів карантин в усіх областях з 12 березня по 3 квітня.