Поліція оприлюднила список областей, де найбільше порушують карантин
Про це повідомляє Департамент комунікації Нацполіції, передає RegioNews.
Найбільше порушень в Дніпропетровській області, за нею іде Київська, потім Донецька і Харківська.
Зазначається, що співробітники правоохоронних органів за порушення правил карантину в Україні склали 1415 адміністративних протоколів.
"Сьогодні до несення служби залучено близько 14700 поліцейських та 2360 військовослужбовців Національної гвардії України", - йдеться в повідомленні.
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Нагадаємо, в п'ятницю, 20 березня Уряд ввів режим надзвичайної ситуації в Києві та ще двох областях.
19 березня у Житомирі виявили перший підтверджений випадок коронавірусної інфекції.
МОЗ України має чотири сценарії реагування на поширення коронавірусу.
11 березня Кабмін ввів карантин в усіх областях з 12 березня по 3 квітня.
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