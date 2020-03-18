Власть может возобновить работу метро с ограничениями

Киевская городская власть работает над разработкой плана специальных мероприятий по запуску работы метрополитена с определенными ограничениями

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Киевская городская власть работает над разработкой плана специальных мероприятий по запуску работы метрополитена с определенными ограничениями

Об этом сообщил секретарь Киевсовета Владимир Прокопив в Facebook, передает RegioNews.

Он отметил, что несмотря на жалобы киевлян на закрытие метро, ​​киевская власть выполнять постановление Кабинета министров.

"Мы разрабатываем план спецмероприятий, чтобы метро все-таки заработало, но с некоторыми ограничениями", - сказал он.

Чиновник добавил, что метрополитен должен обслуживать людей, работающих на стратегических предприятиях, обеспечивающих жизнедеятельность города.

"Около половины медбратьев и медсестер киевских больниц доезжают на работу из соседних областей. Эти люди критически необходимы нам на своих рабочих местах. Поэтому мы также разрабатываем программу для Киевпастранса, чтобы город смог обеспечить подвоз этих людей на работу и с работы ", - говорится в сообщении.

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Ранее сообщалось, что с 12:00 18 марта 2020 года "Укрзализныця" вводит ограничения в работе железнодорожных вокзалов для предотвращения распространения коронавирусной инфекции.

С 17 марта "Укрзализныця" прекращает международное пассажирское сообщение до конца периода общенационального карантина в Украине.

11 марта Кабмин ввел карантин во всех областях с 12 марта по 3 апреля. В Киеве запретили массовые мероприятия, будут учиться дистанционно, а пробное ВНО хотят перенести.

16 марта в Украину перестали пускать иностранцев и закрыли около сотни пунктов пропуска, а с 17 марта Украина закрывает пассажирское авиасообщение из-за пандемии коронавируса в мире.

В Центр общественного здоровья в течение 17 марта поступило 41 подозрение на COVID-19.

По состоянию на 17 марта в Украине лабораторно подтверждено 14 случаев COVID-19, из них 2 летальных.