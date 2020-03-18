13:18  18 марта
Карантин: в Украине приостановили военный призыв
15:28  18 марта
Пограничники рассказали, где еще можно пересечь границу на авто
14:41  18 марта
Кабмин смягчил порядок пересечения админграницы з Крымом
UA | RU
UA | RU
18 марта 2020, 18:51 3

Власть может возобновить работу метро с ограничениями

Читайте також
українською мовою
18 марта 2020, 18:51 3
Читайте також українською мовою
Киевская городская власть работает над разработкой плана специальных мероприятий по запуску работы метрополитена с определенными ограничениями
Фото: flickr
Киевская городская власть работает над разработкой плана специальных мероприятий по запуску работы метрополитена с определенными ограничениями

Об этом сообщил секретарь Киевсовета Владимир Прокопив в Facebook, передает RegioNews.

Он отметил, что несмотря на жалобы киевлян на закрытие метро, ​​киевская власть выполнять постановление Кабинета министров.

"Мы разрабатываем план спецмероприятий, чтобы метро все-таки заработало, но с некоторыми ограничениями", - сказал он.

Чиновник добавил, что метрополитен должен обслуживать людей, работающих на стратегических предприятиях, обеспечивающих жизнедеятельность города.

"Около половины медбратьев и медсестер киевских больниц доезжают на работу из соседних областей. Эти люди критически необходимы нам на своих рабочих местах. Поэтому мы также разрабатываем программу для Киевпастранса, чтобы город смог обеспечить подвоз этих людей на работу и с работы ", - говорится в сообщении.

Читайте также: Коронавирус в Украине: хроника (обновляется)

Ранее сообщалось, что с 12:00 18 марта 2020 года "Укрзализныця" вводит ограничения в работе железнодорожных вокзалов для предотвращения распространения коронавирусной инфекции.

С 17 марта "Укрзализныця" прекращает международное пассажирское сообщение до конца периода общенационального карантина в Украине.

11 марта Кабмин ввел карантин во всех областях с 12 марта по 3 апреля. В Киеве запретили массовые мероприятия, будут учиться дистанционно, а пробное ВНО хотят перенести.

16 марта в Украину перестали пускать иностранцев и закрыли около сотни пунктов пропуска, а с 17 марта Украина закрывает пассажирское авиасообщение из-за пандемии коронавируса в мире.

В Центр общественного здоровья в течение 17 марта поступило 41 подозрение на COVID-19.

По состоянию на 17 марта в Украине лабораторно подтверждено 14 случаев COVID-19, из них 2 летальных.


Коронавирус метро карантин Київ КГГА
МАУ отправит спецрейсы, чтобы вернуть украинцев из-за границы
18 марта 2020, 17:57
В Киеве пенсионер попал в больницу с коронавирусной инфекцией
18 марта 2020, 17:12
В столице закрыли железнодорожный вокзал
18 марта 2020, 15:57
Коронавирус в Украине: хроника (обновляется)
18 марта 2020, 15:45
Коронавирус: Киев идет на карантин
11 марта 2020, 11:47
Госизмена: в Ивано-Франковске требуют от президента проверить действия Ермака в Минске
16 марта 2020, 15:46
Хроники украинского карантина: как живет Житомир на чрезвычайном положении
17 марта 2020, 14:00
Хроники украинского карантина: как живут коронавирусные Черновцы
17 марта 2020, 12:00
Коронавирус: Кабмин ввел карантин в Украине
11 марта 2020, 13:11
Последние Популярные
Евгений Комаровский
Валерий Харчишин
Игорь Соловей
Все блоги »
Коломойского просят подвинуться: в борьбу за Ровенский облсовет вступил Фирташ
18 марта 2020, 13:00
Хроники украинского карантина: Львов – насторожен к миру
18 марта 2020, 10:00
Все публикации »
Депутат Шахов действительно болен коронавирусом
18 марта 2020, 14:20
Хроники украинского карантина: как живут коронавирусные Черновцы
17 марта 2020, 14:14
Кому от карантина плохо и за что уронили Сергея Сивохо? – НеПогода
13 марта 2020, 21:05
Все видео »
Кучер Алексей
Председатель Харьковской областной государственной администрации
Габинет Дмитрий
Председатель Хмельницкой областной государственной администрации
Коваль Виталий
Председатель Ривненской областной государственной администрации
Все досье »