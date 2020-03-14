Укрзалізниця скасовує потяги до Польщі

У ніч з 14 на 15 березня призупиняється пасажирське залізничне сполучення з Польщею

Фото: Укрзалізниця

У ніч з 14 на 15 березня призупиняється пасажирське залізничне сполучення з Польщею

Про це повідомляє Regionews з посиланням на сторінку Укрзалізниці у Facebook.

Уряд Республіки Польщі прийняв рішення про тимчасове закриття міжнародного сполучення з іншими країнами. Опівночі 15 березня буде призупинено курсування пасажирських поїздів до цієї країни.

Загалом між Україною та Республікою Польща курсують:

два швидкісних поїзди № 705/716 та 715/706 Київ – Перемишль

№ 36 Одеса – Перемишль

№ 67 Київ – Варшава

№ 51 Львів – Вроцлав

безпересадкові вагони Київ – Вроцлав.

Останні поїзди з Польщі здійснять свої рейси в Україну 14 березня: два поїзди Інтерсіті+ з Перемишля і нічний поїзд з Варшави.

З Києва вранці 14 березня до кінцевої станції Перемишль відправилися два поїзди Інтерсіті+. На період призупинення пасажирського сполучення із Польщею, більше поїздів до цієї країни Укрзалізниця не відправлятиме. Поїзди Інтерсіті курсуватимуть до Львова.

Продаж квитків на рейси призупинено. Повернення коштів за раніше придбані проїзні документи проводиться в усіх квиткових касах Укрзалізниці. Квитки, придбані онлайн, можна повернути на сайті booking.uz.gov.ua або у мобільному застосунку.

Нагадаємо, Словаччина, Молдова, Польща, Чехія вводять тимчасове обмеження на в'їзд, Болгарія оголосить список країн, чиїх громадян не будуть пускати в країну.

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16 березня з 00:01 в Україні на 2 тижні буде заборонено в’їзд іноземним громадянам, які не мають права на постійне або тимчасове проживання.

З 17 березня Україна закриває пасажирське авіасполучення через пандемію коронавірусу у світі.

Уряд України ввів карантин по всій країні через спалах коронавірусу в світі. З 12 березня до 3 квітня у всіх закладах середньої, дошкільної та позашкільної освіти зупинено навчальний процес.

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