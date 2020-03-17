"Укрзалізниця" йде на карантин: які поїзди і коли перестануть курсувати

АК "Укрзалізниця", починаючи з 18 березня, тимчасово припиняє перевезення пасажирів залізничним транспортом в усіх видах внутрішнього сполучення

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АК "Укрзалізниця", починаючи з 18 березня, тимчасово припиняє перевезення пасажирів залізничним транспортом в усіх видах внутрішнього сполучення

Як повідомили RegioNews у пресслужбі "УЗ", такі заходи прийняті на виконання постанови Кабміну №215 про карантин у країні.

Таким чином, компанія скасовує курсування понад 100 пар пасажирських поїздів.

Серед них: 1/2 Івано-Франківськ - Костянтинівка, 4/3 Запоріжжя - Ужгород, 5/6 Ужгород - Херсон, 7/8 Одеса - Харків, 10/9 Маріуполь - Київ, 12/11 Київ - Новоолексіївка, 12/11 Львів - Одеса, 15/16 Харків - Рахів, 17/18 Харків - Ужгород, 20/19 Київ - Лисичанськ, 26/25 Одеса - Львів, Рахів, 29/30 Київ - Ужгород, 38/37 Київ - Запоріжжя, 738 / 737 Київ - Запоріжжя, 41/42 Дніпро - Трускавець, 43/44 Івано-Франківськ - Київ та інші.

З повним переліком скасованих поїздів можна ознайомитися на офіційному сайті компанії.

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Нагадаємо, станом на 16 березня в Україні підтверджено вже 7 випадків зараження коронавірусом, два з яких - у Києві.

16 березня в Україну перестали пускати іноземців і закрили близько сотні пунктів пропуску, а з 17 березня Україна закриває пасажирське авіасполучення через пандемію коронавірусу у світі.

З 17 березня "Укрзалізниця" припиняє міжнародне пасажирське сполучення до кінця періоду загальнонаціонального карантину в Україні.

11 березня Кабмін ввів карантин в усіх областях з 12 березня по 3 квітня. В Києві заборонили масові заходи, вчитись будуть дистанційно, а пробне ЗНО хочуть перенести.