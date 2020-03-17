14:44  17 березня
В Україні закривають вокзали
10:44  17 березня
Ігоря Петрашка призначили міністром економіки
13:26  17 березня
Стратегія Єрмака по ОРДЛО: Арахамія розповів, як втихомирили "слуг-бунтарів"
UA | RU
UA | RU
17 березня 2020, 14:31 22

"Укрзалізниця" йде на карантин: які поїзди і коли перестануть курсувати

Читайте также
на русском языке
17 березня 2020, 14:31 22
Читайте также на русском языке
АК "Укрзалізниця", починаючи з 18 березня, тимчасово припиняє перевезення пасажирів залізничним транспортом в усіх видах внутрішнього сполучення
https://www.flickr.com/
АК "Укрзалізниця", починаючи з 18 березня, тимчасово припиняє перевезення пасажирів залізничним транспортом в усіх видах внутрішнього сполучення

Як повідомили RegioNews у пресслужбі "УЗ", такі заходи прийняті на виконання постанови Кабміну №215 про карантин у країні.

Таким чином, компанія скасовує курсування понад 100 пар пасажирських поїздів.

Серед них: 1/2 Івано-Франківськ - Костянтинівка, 4/3 Запоріжжя - Ужгород, 5/6 Ужгород - Херсон, 7/8 Одеса - Харків, 10/9 Маріуполь - Київ, 12/11 Київ - Новоолексіївка, 12/11 Львів - Одеса, 15/16 Харків - Рахів, 17/18 Харків - Ужгород, 20/19 Київ - Лисичанськ, 26/25 Одеса - Львів, Рахів, 29/30 Київ - Ужгород, 38/37 Київ - Запоріжжя, 738 / 737 Київ - Запоріжжя, 41/42 Дніпро - Трускавець, 43/44 Івано-Франківськ - Київ та інші.

З повним переліком скасованих поїздів можна ознайомитися на офіційному сайті компанії.

Читайте також: Коронавірус в Україні: хроніка (оновлюється)

Нагадаємо, станом на 16 березня в Україні підтверджено вже 7 випадків зараження коронавірусом, два з яких - у Києві.

16 березня в Україну перестали пускати іноземців і закрили близько сотні пунктів пропуску, а з 17 березня Україна закриває пасажирське авіасполучення через пандемію коронавірусу у світі.

З 17 березня "Укрзалізниця" припиняє міжнародне пасажирське сполучення до кінця періоду загальнонаціонального карантину в Україні.

11 березня Кабмін ввів карантин в усіх областях з 12 березня по 3 квітня. В Києві заборонили масові заходи, вчитись будуть дистанційно, а пробне ЗНО хочуть перенести.


Коронавирус карантин Укрзализныця поезд
Коронавірус в Україні: хроніка (оновлюється)
17 березня 2020, 15:47
Коронавірус: Київ іде на карантин
11 березня 2020, 11:47
Коронавірус: Кабмін ввів карантин в Україні
11 березня 2020, 13:11
Дітей не вражає, а пенсіонери в зоні ризику, - Ємець про коронавірус
14 березня 2020, 17:51
В Україні офіційно підтвердили ще два випадки зараження коронавірусом
12 березня 2020, 19:57
Коронавірус у Чернівцях та Житомирі: що відомо про хворих
12 березня 2020, 21:07
Останні Популярні
Ігор Соловій
Вадим Денисенко
Уляна Супрун
Всі блоги »
Хроніки українського карантину: що відбувається на вулицях Києва
17 березня 2020, 15:40
Хроніки українського карантину: як живе Житомир в надзвичайному стані
17 березня 2020, 14:00
Всі публікації »
Хроніки українського карантину: як живуть коронавірусні Чернівці
17 березня 2020, 14:14
Кому від карантину погано і за що завалили Сергія Сивохо? – НеПогода
13 березня 2020, 21:05
Відповіді на питання про коронавирус. Доктор Комаровський
12 березня 2020, 20:09
Всі відео »
Кучер Олексій
Голова Харківської обласної державної адміністрації
Габінет Дмитро
Голова Хмельницької обласної державної адміністрації
Коваль Віталій
Голова Рівненської обласної державної адміністрації
Всі досьє »