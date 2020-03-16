"Укрзалізниця" припиняє рух експресу до аеропорту "Бориспіль"
Про це повідомляє Regionews з посиланням на сторінку Укрзалізниці у Facebook.
Укрзалізниця з 00:00 годин 17 березня припиняє курсування експресу до аеропорту "Бориспіль".
Рішення прийнято через падінням пасажиропотоку, що викликане припиненням авіаційного сполучення з іншими країнами.
Нагадаємо, з 17 березня Україна закриває пасажирське авіасполучення через пандемію коронавірусу у світі.
Внутрішнє залізничне пасажирське сполучення наразі здійснюється у штатному режимі відповідно до графіка.
Міжнародні залізничні вантажні перевезення, згідно з рішенням уряду, продовжуються.
Нагадаємо, Укрзалізниця скасовує потяги до Польщі, у ніч з 14 на 15 березня призупиняється пасажирське залізничне сполучення.
16 березня з 00:01 в Україні на 2 тижні заборонено в’їзд іноземним громадянам, які не мають права на постійне або тимчасове проживання.
Уряд України ввів карантин по всій країні через спалах коронавірусу в світі. З 12 березня до 3 квітня у всіх закладах середньої, дошкільної та позашкільної освіти зупинено навчальний процес.
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