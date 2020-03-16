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16 березня 2020, 19:07 5

"Укрзалізниця" припиняє рух експресу до аеропорту "Бориспіль"

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16 березня 2020, 19:07 5
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Через відміну авіарейсів попит на квитки до аеропорту знизився
Фото: Укрзалізниця
Через відміну авіарейсів попит на квитки до аеропорту знизився

Про це повідомляє Regionews з посиланням на сторінку Укрзалізниці у Facebook.

Укрзалізниця з 00:00 годин 17 березня припиняє курсування експресу до аеропорту "Бориспіль".

Рішення прийнято через падінням пасажиропотоку, що викликане припиненням авіаційного сполучення з іншими країнами.

Нагадаємо, з 17 березня Україна закриває пасажирське авіасполучення через пандемію коронавірусу у світі.

Внутрішнє залізничне пасажирське сполучення наразі здійснюється у штатному режимі відповідно до графіка.

Міжнародні залізничні вантажні перевезення, згідно з рішенням уряду, продовжуються.

Нагадаємо, Укрзалізниця скасовує потяги до Польщі, у ніч з 14 на 15 березня призупиняється пасажирське залізничне сполучення.

16 березня з 00:01 в Україні на 2 тижні заборонено в’їзд іноземним громадянам, які не мають права на постійне або тимчасове проживання.

Уряд України ввів карантин по всій країні через спалах коронавірусу в світі. З 12 березня до 3 квітня у всіх закладах середньої, дошкільної та позашкільної освіти зупинено навчальний процес.

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