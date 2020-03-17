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17 березня 2020, 14:42 12

В житомирській області ще трьох осіб перевіряють на коронавірус

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17 березня 2020, 14:42 12
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Ще трьох хворих із підозрою на коронавірусну інфекцію перевіряють у Житомирській області
Фото: flickr
Ще трьох хворих із підозрою на коронавірусну інфекцію перевіряють у Житомирській області

Про це під час брифінгу повідомив голова Житомирської ОДА Віталій Бунечко, передає RegioNews.

"Один випадок зараз перевіряється у Новограді-Волинському, а два – у Житомирі, зокрема у дитячій лікарні та в обласній лікарні. Сьогодні чекаємо результатів цих трьох випадків", - сказав він.

Також повідомляється, що за кошти резервного фонду планується закупити у КНР діагностичний апарат для швидкого виявлення коронавірусної інфекції, який прибуде через 3 тижні.

Нагадаємо, Уряд України ввів карантин по всій країні через спалах коронавірусу в світі. З 12 березня до 3 квітня у всіх закладах середньої, дошкільної та позашкільної освіти зупинено навчальний процес.

71-річна пенсіонерка із Житомирської області, яка у четвер, 12 березня була госпіталізована із підтвердженим випадком вірусу COVID-19, померла.

В Радомишлі Житомирської області п'ятеро місцевих жителів, які ходили до церкви разом із померлою від коронавірусу жінкою, госпіталізовані із підозрілими симптомами.

Станом на 14 березня в Україні зафіксовано вже три випадки захворювання на коронавірусну інфекцію - у чоловіка в Чернівцях (перший випадок коронавірусу), у жінки пенсійного віку з Житомирської області та чоловіка з Чернівецької області, дружина якого повернулася з Італії.

Більше по темі Коронавірус в Україні: хроніка (оновлюється).


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