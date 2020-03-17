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17 марта 2020, 14:44 19

В Украине закрывают вокзалы

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17 марта 2020, 14:44 19
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Все железнодорожные вокзалы в стране закрывают, кассы для возврата билетов будут работать
Фото: Укрзализныця
Все железнодорожные вокзалы в стране закрывают, кассы для возврата билетов будут работать

С 12:00 18 марта 2020 года "Укрзализныця" вводит ограничения в работе железнодорожных вокзалов для предотвращения распространения коронавирусной инфекции, сообщает Regionews со ссылкой на страницу Укрзализныци в Facebook.

Все железнодорожные вокзалы будут закрыты для посетителей.

Работать будут только железнодорожные кассы возврата билетов.

На вокзалы смогут попасть одновременно группы людей не более 10 человек.

Сегодня для уменьшения очередей "Укрзализныця" откроет максимальное количество железнодорожных кас на всех вокзалах страны.

Укрзалізниця вводить обмеження в роботі залізничних вокзалів З 12:00 18 березня 2020 року вводяться обмеження на...

Опубліковано Укрзалізниця - Ukrzaliznytsia Вівторок, 17 березня 2020 р.

Из-за большого количества звонков телефонная линия контактного центра перегружена, поэтому для оперативного информирования пассажиров постоянно обновляется сайт, страница в Facebook и Telegram-канал Укрзализныци.

Напомним, "Укрзализныця" идет на карантин: какие поезда и когда перестанут курсировать. АК "Укрзалізниця", начиная с 18 марта, временно прекращает перевозку пассажиров железнодорожным транспортом во всех видах внутреннего сообщения.

"Укрзализныця" прекращает движение экспресса до аэропорта "Борисполь". Из-за отмены авиарейсов спрос на билеты до аэропорта снизился.

Укрзализныця отменяет поезда в Польшу, в ночь с 14 на 15 марта приостанавливается пассажирское железнодорожное сообщение.

16 марта с 00:01 в Украине на 2 недели запрещен въезд иностранным гражданам, которые не имеют права на постоянное или временное проживание.

С 17 марта Украина закрывает пассажирское авиасообщение через пандемию коронавируса в мире.

Правительство Украины ввело карантин по всей стране из-за вспышки коронавируса в мире. С 12 марта до 3 апреля во всех учреждениях среднего, дошкольного и внешкольного образования остановлен учебный процесс.

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