В Луганській області закрили усі кафе та ринки. Старих обіцяють "взяти на олівець"

В Луганській області закривають всі місця громадського харчування та обмежують пересування в маршрутках до 10 осіб для унеможливлення розповсюдження коронавірусу

Фото: Луганська облдержадміністрація

В Луганській області закривають всі місця громадського харчування та обмежують пересування в маршрутках до 10 осіб для унеможливлення розповсюдження коронавірусу

Про це, як повідомляє RegioNews, сказав голова Луганської ОДА Сергій Гайдай на брифінгу 17 березня.

"Відсьогодні діє моє розпорядження щодо достатньо жорстких обмежень в області. Ми вживаємо заходи для унеможливлення розповсюдження цієї хвороби на території Луганщини. Результати експрес-тестів, які вже проведені, є негативними. Захворілих на коронавірус в нас немає. Однак ми й надалі повинні дбати про безпеку людей", - сказав Гайдай.

Відсьогодні в області закриваються всі місця громадського харчування. За бажанням власників буде організована доставка їжі. Підлягає закриттю вулична торгівля, зокрема, на ринках та ярмарках. Обмежено пересування в маршрутках до 10 осіб. Пересування людей у великій кількості контролюватимуть правоохоронні органи. Аптеки, банки, продуктові магазини та заправки працюватимуть надалі.

До "Укрпошти" та "Нової пошти" будуть спрямовані звернення щодо обмеження знаходження в приміщеннях не більше 3-4 відвідувачів одночасно.

Зазначено, що жителі області від 65 років будуть перебувати під "регулярним наглядом працівників служб соціального захисту".

"Очікуємо від Міністерства охорони здоров’я додаткову партію захисних костюмів та апаратів штучної вентиляції легенів. Засоби індивідуального захисту у достатній кількості до лікувальних закладів передадуть вже сьогодні. До кінця тижня отримаємо й експрес-тести – до України має надійти 10 млн таких тестів, які направлять в регіони", - заявив Гайдай.

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