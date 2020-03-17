08:25  17 березня
Карантин в Україні: Рада зібралася на позачергове засідання, під її стінами - мітинг
10:44  17 березня
Ігоря Петрашка призначили міністром економіки
13:26  17 березня
Стратегія Єрмака по ОРДЛО: Арахамія розповів, як втихомирили "слуг-бунтарів"
UA | RU
UA | RU
17 березня 2020, 12:12 2

Коронавірус: Угорщина закрила кордони для іноземців

Читайте также
на русском языке
17 березня 2020, 12:12 2
Читайте также на русском языке
З 17 березня іноземців на територію країни тимчасово не пропускатимуть
Фото: Західне регіональне управління Держприкордонслужби України у Facebook
З 17 березня іноземців на територію країни тимчасово не пропускатимуть

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на сторінку Західного регіонального управління Державної прикордонної служби України-Західний кордон у Facebook.

Угорські прикордонники пояснили: через впровадження карантинних заходів з 00.00 годин 17 березня 2020 року Угорщина тимчасово припиняє пропуск іноземців.

Наразі в пунктах пропуску для автомобільного сполучення "Лужанка- Берегшурань", "Вилок- Тисабеч", "Косино-Барабаш", "Дзвінкове - Лонья" та "Тиса - Захонь" здійснюється оформлення громадян України, які повертаються на територію України.

УГОРЩИНА ТИМЧАСОВО ПРИПИНИЛА ПРОПУСК ІНОЗЕМЦІВ НА СВОЮ ТЕРИТОРІЮ Відповідно до інформації, наданої угорськими...

Опубліковано Західне регіональне управління Держприкордонслужби України-Західний кордон Вівторок, 17 березня 2020 р.

Нагадаємо, Словаччина тимчасово закриває в'їзд, Румунія обмежує перетин кордону. Словаччина скасувала автобусні та залізничні перевезення між країнами.

Коронавірус: сусідні держави Словаччина, Молдова, Польща, Чехія вводять тимчасове обмеження на в'їзд.

Країни Європи закривають кордони для українців. Австрія зупинить авіасполучення з Україною і Росією, у Польщі працюють три КПП, а Естонія повністю закрила кордон для іноземців.

Україна припиняє залізничне сполучення з іншими країнами до кінця карантин. "Укрзалізниця" припиняє міжнародне пасажирське сполучення з 17 березня до кінця періоду загальнонаціонального карантину в Україні.

З 17 березня Україна закриває пасажирське авіасполучення через пандемію коронавірусу у світі.

За добу в Україну повернулися понад 50 тисяч українців. З опівночі 16 березня до опівночі 17 березня державний кордон України загалом перетнуло майже 86,5 тисячі осіб як на в’їзд, так і на виїзд.

Більше по темі Коронавірус в Україні: хроніка (оновлюється)


Коронавирус коронавірус кордон
Карантин? Ні, не чули: у Миколаєві багато магазини продовжують працювати
17 березня 2020, 11:56
У Кропивницькому чиновникам дистанційно вимірюють температуру
17 березня 2020, 11:56
Львівщина: 14 людей перевіряють на коронавірус
17 березня 2020, 11:46
Коронавірус в Україні: хроніка (оновлюється)
17 березня 2020, 10:31
Коронавірус: Київ іде на карантин
11 березня 2020, 11:47
Коронавірус: Кабмін ввів карантин в Україні
11 березня 2020, 13:11
Дітей не вражає, а пенсіонери в зоні ризику, - Ємець про коронавірус
14 березня 2020, 17:51
В Україні офіційно підтвердили ще два випадки зараження коронавірусом
12 березня 2020, 19:57
Коронавірус у Чернівцях та Житомирі: що відомо про хворих
12 березня 2020, 21:07
Останні Популярні
Вадим Денисенко
Уляна Супрун
Андрій Смолій
Всі блоги »
Хроніки українського карантину: як живуть коронавірусні Чернівці
17 березня 2020, 12:00
Вибори в Харкові: яку фракцію в Раді вибере Світлична
16 березня 2020, 15:03
Всі публікації »
Кому від карантину погано і за що завалили Сергія Сивохо? – НеПогода
13 березня 2020, 21:05
Відповіді на питання про коронавирус. Доктор Комаровський
12 березня 2020, 20:09
ЗеКабмін. Весняна пересадка – Спецвипуск "НеПогоди"
05 березня 2020, 21:00
Всі відео »
Кучер Олексій
Голова Харківської обласної державної адміністрації
Габінет Дмитро
Голова Хмельницької обласної державної адміністрації
Коваль Віталій
Голова Рівненської обласної державної адміністрації
Всі досьє »