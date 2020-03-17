Коронавірус: Угорщина закрила кордони для іноземців

З 17 березня іноземців на територію країни тимчасово не пропускатимуть

Фото: Західне регіональне управління Держприкордонслужби України у Facebook

З 17 березня іноземців на територію країни тимчасово не пропускатимуть

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на сторінку Західного регіонального управління Державної прикордонної служби України-Західний кордон у Facebook.

Угорські прикордонники пояснили: через впровадження карантинних заходів з 00.00 годин 17 березня 2020 року Угорщина тимчасово припиняє пропуск іноземців.

Наразі в пунктах пропуску для автомобільного сполучення "Лужанка- Берегшурань", "Вилок- Тисабеч", "Косино-Барабаш", "Дзвінкове - Лонья" та "Тиса - Захонь" здійснюється оформлення громадян України, які повертаються на територію України.

Нагадаємо, Словаччина тимчасово закриває в'їзд, Румунія обмежує перетин кордону. Словаччина скасувала автобусні та залізничні перевезення між країнами.

Коронавірус: сусідні держави Словаччина, Молдова, Польща, Чехія вводять тимчасове обмеження на в'їзд.

Країни Європи закривають кордони для українців. Австрія зупинить авіасполучення з Україною і Росією, у Польщі працюють три КПП, а Естонія повністю закрила кордон для іноземців.

Україна припиняє залізничне сполучення з іншими країнами до кінця карантин. "Укрзалізниця" припиняє міжнародне пасажирське сполучення з 17 березня до кінця періоду загальнонаціонального карантину в Україні.

З 17 березня Україна закриває пасажирське авіасполучення через пандемію коронавірусу у світі.

За добу в Україну повернулися понад 50 тисяч українців. З опівночі 16 березня до опівночі 17 березня державний кордон України загалом перетнуло майже 86,5 тисячі осіб як на в’їзд, так і на виїзд.

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